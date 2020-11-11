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Formula 1 / Son dakika

Wolff, Prost'tan Senna ile olan mücadelelerini dinlemiş

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Wolff, Prost'tan Senna ile olan mücadelelerini dinlemiş
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Toto Wolff, Mercedes'te yarışan Formula 1 sürücülerinde benzer sorunlar oluşmasından kaçınmak için Alain Prost'a, Ayrton Senna ile olan mücadeleleri konusunda konuştuğunu anlattı.

Mercedes, bu ayın başında yapılan Imola hafta sonunda rekor kırdıkları üst üste yedinci F1 markalar şampiyonluklarını elde ederken Lewis Hamilton ise en erken bu hafta sonu yapılacak Türkiye Grand Prix'sinde Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekorunu egale edebilir. 

Wolff, 2013'te Mercedes'in başına geldiğinden beri Alman takım, F1 tarihinin en dominant takımlarından biri oldu, bunu şirket kültürüne önemli bir şekilde oturttular ve çalışanlarını büyük bir şekilde destekliyorlar. 

Takım, sürücülerine her zaman eşit muamelede bulundu ve herhangi bir çekişmeden kaçındılar, Hamilton'ın Valtteri Bottas ile olan ilişkisi ise oldukça nazikti. 

Wolff, Mercedes'e geçiş yaptıktan sonra dört kez dünya şampiyonu Prost ile konuştuğunu ve kendisine 1980'lerin sonunda Senna ile McLaren'de olan sorunların neden oluştuğunu sorduğunu anlattı. 

Avusturyalı patronun açıklamaları şu şekilde: "Biz birbirimize karşı hep şeffaf olduk."

"Mercedes ile olan kariyerimin hemen başında Alain Prost ile görüştüğümü hatırlıyorum. Ona 'Senna ve senin aranda ne sorunlar oldu?' sorusunu sordum."

"O da bana bazen takımın desteğine sahip olup olmadıklarını bilmediklerini söyledi. İşin içinde her zaman politikanın olduğunu söyledi."

"Tabii ki de bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum çünkü bunun bir parçası değildim ve şurası kesin ki inanılmaz bir dönem geçirdiler."

"Ancak bizde politika yok. Biz dışarıda politika yaparız, ancak içeride herhangi bir politikamız yok. Buna hiçbir zaman izin vermezdim."

"Şeffaflık, birbirimize karşı dürüst olmak, insanı değil problemi suçlamak ve güçlülük bizim için oldukça önemli olan şeylerdir."

"İşte bu yüzden de burası çok güzel, çok eğlenceli bir yer, ancak aynı zamanda sonuna kadar zorladığımız bir yer."

Prost ve Senna 1988 ve 1989'da McLaren'de takım arkadaşı oldukları iki patırtılı sezon geçirdiler, bu birliktelik ise Suzuka'da dünya şampiyonluğunda Prost'a yarayan bir kaza ile tamamlandı.

Daha sonrasında McLaren'den ayrılıp Ferrari'ye geçen Prost, 1990'da Senna ile şampiyonluk için mücadele etti ve şampiyonanın kaderini yeniden Suzuka'daki bir kaza belirledi, ancak bu sefer şampiyon olan isim Senna oldu.

Mercedes ise Nico Rosberg'in 2016 sezonunun sonunda ayrılmasından itibaren herhangi bir pist üstü sorun ile karşı karşıya kalmadı. 

Alman sürücü, Hamilton'ı dünya şampiyonluğunda yendikten günler sonra F1'den ayrıldı, ikilinin ilişkisi ise takım arkadaşı olarak geçirdikleri senelerin ardından kötüye gitti. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alain Prost
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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