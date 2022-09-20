Wolff: "Porsche'nin Red Bull'la spora girmesi, 'mega bir giriş' olurdu"

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Red Bull, geçtiğimiz haftalarda Porsche'yle 2026 güç üniteleri için olan görüşmelerini sonlandırdı. Böylelikle 2026'da yeni kurallar devreye girdiğinde spora girecek olan tek VW Grup markası olarak Audi kaldı.

Red Bull Powertrains projesi ise devam ediyor ve gelecekte bir ortakla işbirliği yapmaya hâlâ açık. Christian Horner, Honda'yla özellikle de batarya teknolojisi konusunda bir iş birliği yapılabileceğini ima etmişti.

Wolff ise Mercedes'in Porsche'yle mücadele edemeyeceği için üzüldüğünü söylüyor.

Red Bull'un güç ünitesi projesi hakkında konuşan Wolff, "Bence çok cesur bir strateji. Kendi kendine bağlı olmak, Red Bull'un her zaman istediği bir senaryoydu. Diğer bir motor üreticisine bağlı olmadan kendi güç ünitelerine sahip olmayı hep istiyorlardı ve buradayız."

"Oluşturdukları strateji bu. 2026, 2027 ve 2028'de neler olacak göreceğiz. Red Bull'un motoruna Porsche mu katılacak yoksa Honda mı katılacak detaylarını bilmiyorum."

"Mercedes'ci biri olarak [Red Bull/Porsche anlaşmasının suya düşmesi] üzücü. Porsche'yle savaşamayacak olmamız üzücü. Porsche'un Red Bull'la spora girmesi mega olurdu. Büyük bir marka."

"Benim bilmediğim nedenlerden dolayı bu işbirliği konusunda anlaşma sağlanamadı. Bu anlaşma gerçekleşseydi ve sporun genel çekiciliği için güçlerini birleştirselerdi, hem F1 hem de genel olarak hepimiz için iyi olurdu." dedi.

Porsche F1 car render Fotoğraf: Camille Debastiani

Wolff, Porsche gibi bir markanın spora çok şey getirebileceğini düşünüyor.

"Büyük şirketlerin her biri, özellikle otomobil şirketleri olsa da sadece otomobil şirketlerinden bahsetmiyorum -çünkü Red Bull da bu konuda oldukça iyi- sadece bir yarış takımı satın alıp onu işletmek için büyük miktarda para yatırmakla kalmıyorlar, aynı zamanda başarı için daha da fazla yatırım yapıyorlar ve bu da spor için çok iyi bir şey."

"Eğer Porsche gibi dünya çapında bilinen bir marka, ticari dolarlarını F1'e koyarsa, hepimiz kar ederiz. Bence en önemli olan da bu."