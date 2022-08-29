Wolff: "Porsche ve Audi'nin gelişi F1'i zorlaştıracak"

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Audi, 2026'dan itibaren yeni güç ünitesiyle F1'e gireceğini geçtiğimiz hafta Belçika'da duyurdu. Henüz resmi açıklama yapılmasa da Audi'nin şu anda Alfa Romeo adıyla yarışan Sauber'in hisselerini alarak spora girmesi bekleniyor.

Porsche ise henüz resmi olarak açıklamadı ancak onun da Red Bull ile güçlerini birleştirerek F1'e girmesi ve bu anlaşmanın yakında duyurulması bekleniyor.

Wolff, Formula E'de de mücadele ettikleri iki Alman üreticinin spora girmesinden memnun olduklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Bu harika. F1'e katılan otomotiv şirketlerine ve aynı zamanda otomotiv sektörü dışında yer alan ancak alanlarındaki en iyi şirketlere baktığınızda, bu gelişmeler sporun gücünü gösteriyor."

"Dünyadaki en iyi otomobil şirketlerinden bazılarının rakip olarak spora katılıyor olması bizim için harika."

"F1, dünyadaki her otomotiv şirketi için en zorlu spordur. Öyleydi ve gelecek bu isimlerle daha da zorlaşacak." dedi.

Wolff, Audi ve Porsche'nin F1 projeleri konusunda neden farklı yaklaşımlara sahip olduklarını anlayabildiğini söyledi.

Wolff, "Bence sadece bahislerinizi riske atıyorsunuz çünkü onlardan biri İsviçre'deki tam entegre fabrika takımı olurken, diğeri ise dünyanın en iyi F1 takımlarından birine katılıyor. Bana mantıklı gelen çift kollu bir strateji." dedi.

Showcar with Audi F1 launch livery Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Williams'ın daha önce VW'nin WRC programını yürüten takım patronu Jost Capito, Audi'nin F1'e girişinin sporun ne kadar güçlü olduğunu gösterdiği konusunda hemfikir.

Capito, "VW Grubu gibi bir otomobil üreticisinin spora gireceğini doğruluyor olması F1 için gerçekten önemli."

"Bu, diğer tüm üreticiler için de bir işaret ve bu gelişme, F1'in son senelerde attığı adımların önemini gösteriyor."

"Birkaç sene önce, böyle bir şey söz konusu bile değildi. Şimdi ise iki üretici, VW Grubu'ndan iki marka geliyor. Audi gireceğini doğrularken Porsche de kısa zaman içinde çok büyük ihtimalle doğrulayacak. Bunun F1 için muhteşem olduğunu düşünüyorum."

"Audi gittiği her yerde başarılı oldu. Bu yüzden onlar bir program yapıp, bunu ciddi bir şekilde yaparsa, er ya da geç başarılı olacaklarından eminim. Bu konuda bir şüphem yok." dedi.