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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Pole pozisyonunu almak harika"

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Wolff: "Pole pozisyonunu almak harika"
2 Kas 2019 22:42

Mercedes takım patronu Toto Wolff, sıralama turlarında pole pozisyonunu aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Mercedes pilotları, Temmuz ayındaki Almanya Grand Prix'sinden bu yana pole pozisyonu alamıyordu, ancak Austin'de Valtteri Bottas harika bir tur atarak ilk sıranın sahibi oldu.

Mercedes Motorsport'un patronu Toto Wolff, sonuçtan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

Wolff, “Mücadele çok yakındı ve birkaç sürücü neredeyse aynı turu attı."

"Pole pozisyonunu almamız ve mücadeleye geri dönmemiz harika. Yine de bu sonuç benim için yeterli değil.

"Lewis'in beşinci olması üzücü ama yarışta bir şeyler yapmaya çalışacağız. Başlangıç ​​pozisyonu, zafer için yarışamayacağı anlamına gelmiyor."

"Agresif bir strateji sayesinde galibiyet şansı olacak. Sıralama turları onun için sıra dışıydı ve şimdi ne olduğunu çözmeliyiz." dedi.

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