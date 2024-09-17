Wolff: "Podyumu değil, beşinciliği hak etmiştik"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Azerbaycan'da elde ettikleri verilerle Singapur'da daha güçlü olmayı hedeflediklerini söyledi.

Toto Wolff şunları söyledi: "Singapur'a gidiyoruz, bu iki yarışlık hafta sonunun ikinci ayağı. Marina Bay, Bakü gibi bir sokak pisti olsa da farklı bir meydan okuma sunuyor. Fiziksel olarak hem sürücüler hem de takımlar için inanılmaz zorlayıcı."

"Isı ve nem bu zorluğun büyük bir parçası ama pistin kendisi de öyle. Bazı yerlerde engebeli, hem düşük hem de yüksek hızda virajlar var ve bariyeler her an sizi yakalamaya hazır."

"En büyük sorunumuz lastik sıcaklıklarını kontrol etmekti ve bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Aracı doğru çalıştırdığımızda rekabetçi olmak için gereken hıza sahip olmamız cesaret verici."

"Bir podyumla ayrılmış olsak da bunun biraz şans eseri olduğunu biliyoruz ve hak ettiğimiz yer beşincilikti."



"Azerbaycan'da karışık bir hafta sonu geçirdik, oradan aldığımız derslerle Singapur'da daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyoruz. Zaman zaman hızımız güçlüydü ama bunu sürekli olarak başaramadık."