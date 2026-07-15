Wolff: "Pistte sonuç alamadıkça, hızlı olmanın hiçbir değeri yok"

Mercedes, 2026 sezonunda Britanya Grand Prix'si itibarıyla geçtiğimiz dokuz yarışta, podyum mücadelesi verdiği anlarda yaşadığı üç büyük dayanıklılık sorunu nedeniyle ciddi puan kayıpları yaşadı ve bu durum George Russell ile Kimi Antonelli'yi doğrudan etkiledi.

Kanada Grand Prix'sinde George Russell’ın aracındaki sorun yüzünden liderliği kaybetmesi Mercedes'e 25 puana mal oldu, ancak galibiyet, takım arkadaşı Antonelli elde etti.

Sonrasında İtalyan pilot, Barselona'da kendi aracında yaşadığı batarya arızası nedeniyle ikinciliği ve dolayısıyla 18 puanı kaybetti.

Silverstone'daki son yarıştaysa Antonelli, yarışın son turlarında lider Charles Leclerc’i yeni lastiklerle takip ediyordu ancak jant kapağı arızası rekabet mücadelesinden düşmesine neden oldu. Pist sınırları cezasıyla birlikte yarışı puan barajının dışında tamamlayan Antonelli, Leclerc'i yakalama hızı göz önüne alındığında olası bir galibiyeti veya en kötü ihtimalle ikinciliği kaybetmiş oldu.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Belçika Grand Prix'si öncesinde Mercedes, markalar şampiyonasında topladığı 333 puanla, Ferrari'nin 78 puan önünde liderliğini koruyor. Mercedes'in en son 2024 sezonunda Lewis Hamilton’ın kazandığı 84. ve son zaferiyle birinci olduğu Belçika Grand Prix'si öncesinde Wolff, eski yıldız pilotu ve onun yeni takımının yarattığı tehdide karşı ekibini uyardı.

Toto Wolff yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son birkaç yarış, hem güçlü yönlerimizi hem de hangi alanlarda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu.”

“Ön grupta savaşabilecek ve büyük puanlar kazanabilecek bir araca sahibiz ancak bu potansiyeli en iyi sonuçlara dönüştüremedik.”

Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Dayanıklılık sorunları bize puanlara mal oldu ve rekabetin bu kadar yüksek olduğu bir şampiyonada buna lüksümüz yok. Pistte sonuç alamadıktan sonra, sadece hızlı olmanın hiçbir değeri yoktur.”

“Spa, takvimin en zor pistlerinden biridir. Amacımız kusursuz bir operasyon yürütmek, ihtiyacımız olan dayanıklılığı sağlamak ve aracın performansını hak ettiği puanlara dönüştürmek.”

“Son zamanlarda avcumuzun içindeki pek çok puanı bıraktık. Bu hafta sonundan itibaren bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlamalıyız.”

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Tıpkı Silverstone'da olduğu gibi burada da enerji yönetimi önemli bir rol oynayacak, ancak pistin özellikleri, araçtan bazı farklı şeyler de talep ediyor. Pist, genellikle heyecan verici yarışlara sahne olurken, sıralama turları da büyük bir önem taşıyor.”

“Bu, yaz arası öncesindeki son arka arkaya yapılan iki yarış haftası ve araya daha güçlü bir şekilde girmek istiyoruz."