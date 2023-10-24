Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız”

Avusturyalı eski pilot Wolff, yaşadığı bisiklet kazasının ardından diz ameliyatı geçirmiş, Japonya ve Katar Grand Prix’lerinde pistte yer alamamıştı.

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde gelişmeleri evinden takip eden Wolff’un pistte olmadığı iki hafta sonunda, Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell’ın aralarındaki tansiyonun yükselmesi dikkatleri çekti.

Hatırlanacağı üzere Japonya yarışında Hamilton ve Russell, önce pist üzerinde kıyasıya çekişmiş, yarışın son turlarına doğru ise takım telsizini bolca meşgul etmişlerdi.

Japonya’nın ardından Katar yarışında ise ikili yarışın henüz başında, ilk virajda temas yaşandı. Temasın ardından Hamilton yarış dışı kaldı, Russell ise lastik patlatıp zorunlu olarak pite girmek zorunda kaldı.

Wolff, Mercedes garajında patronun olmadığından dolayı pilotlar arasında gerilimin yükseldiği ile ilgili şakaların döndüğünü ancak yaşanan gerginliklerin pistte olmayışıyla alakasız olduğunu vurguladı.

Motorsport.com muhabiri tarafından sorulan, pistten uzak oluşunun olayları tetikleyip tetiklemediği sorulduğunda Wolff, şu cevabı verdi: “Takım içinde bu konuya çok güldük ancak benim pistte olmayışımla bir alakası olduğunu zannetmiyorum.”

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, the field as Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, ends up in the gravel on the opening lap after contact with George Russell, Mercedes F1 W14

“Sezon başına kıyasla oldukça iyi durumdayız ve ön sıralar için mücadele ediyoruz. Ancak önümüzde McLaren’lar ve Max Verstappen varken eski dönemleri, önümüzde hiçbir aracın olmadığı günleri daha iyi kavrıyoruz.”

“Yine de her halükarda tam olarak kavrayıp kavrayamadığımızı öğrenemeyeceğiz.”

Wolff’e göre Hamilton ve Russell arasındaki gerginlik halının altına süpürülmedi. Mercedes takım patronu, takımın kapalı kapılar ardında olayları değerlendirdiğini belirttiği açıklamasında şöyle söyledi: “Değerlendirdiğimiz bazı tatsız durumlar ve tartışmaya açık bıraktığımız pek çok mesele var. Ancak tüm sürece baktığımızda kimse pilotlarımızdan daha fazla farkındalık sahibi olamaz.”

“Bazen kendinize çeki düzen vermek, yenilenmek ve gelecekte yaşayabileceğiniz benzer gerginliklerden kaçınmak için böyle anlara ihtiyaç duyarsınız.”

“Ama Russell ve Hamilton çok sıkı rekabet eden iki yarış pilotu. Formula 1’de her zaman ilk rakibiniz takım arkadaşınızdır. Bu sebeple ben bu gerginlikleri, görece daha sakin bir bakış açısıyla değerlendiriyorum.”

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Wolff, Monako’daki evinden gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Ancak pistte çalışanlara saygısızlık olacağı için olaylara fazla müdahil olmaktan bilinçli olarak kaçındığını belirtti ve şöyle söyledi, “Evde kendimi tamamen kaptırmış durumdaydım.”

“Evimde beni pistte gibi hissettiren bir konsolum vardı. Konsol sayesinde yarış sırasındaki tüm brifinglerin, bilgilendirmelerin ve diyalogların bir parçasıydım.”

“Ama tabi ki görevi devrettiğim insanların işlerini yapmasına izin vermem gerekiyordu. O yüzden olaylara dahil olmaktan kaçındım çünkü pistten uzaktaydım.”

“Pistte olduğum zamanlarda olduğu gibi insanlarla yüz yüze temas kuramıyordum. Haliyle etrafımdaki insanların duygularını anlayamıyordum ve kendimi her şeyden kopuk hissediyordum. Bu yüzden olaylara müdahil olmayı tercih etmedim. Ancak telsiz mesajlarını takip etmek bir zorundaydım."