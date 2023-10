Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız”

Avusturyalı eski pilot Wolff, yaşadığı bisiklet kazasının ardından diz ameliyatı geçirmiş, Japonya ve Katar Grand Prix’lerinde pistte yer alamamıştı.

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde gelişmeleri evinden takip eden Wolff’un pistte olmadığı iki hafta sonunda, Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell’ın aralarındaki tansiyonun yükselmesi dikkatleri çekti.

Hatırlanacağı üzere Japonya yarışında Hamilton ve Russell, önce pist üzerinde kıyasıya çekişmiş, yarışın son turlarına doğru ise takım telsizini bolca meşgul etmişlerdi.

Japonya’nın ardından Katar yarışında ise ikili yarışın henüz başında, ilk virajda temas yaşandı. Temasın ardından Hamilton yarış dışı kaldı, Russell ise lastik patlatıp zorunlu olarak pite girmek zorunda kaldı.

Wolff, Mercedes garajında patronun olmadığından dolayı pilotlar arasında gerilimin yükseldiği ile ilgili şakaların döndüğünü ancak yaşanan gerginliklerin pistte olmayışıyla alakasız olduğunu vurguladı.

Motorsport.com muhabiri tarafından sorulan, pistten uzak oluşunun olayları tetikleyip tetiklemediği sorulduğunda Wolff, şu cevabı verdi: “Takım içinde bu konuya çok güldük ancak benim pistte olmayışımla bir alakası olduğunu zannetmiyorum.”

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, the field as Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, ends up in the gravel on the opening lap after contact with George Russell, Mercedes F1 W14