Wolff, pilot maaşları konusunda Amerikan modelini öneriyor

Söz konusu maddi kazanç olduğunda takım patronlarının pilotlara göre daha az kazandığı düşünülebilir, ancak özellikle başarılı yapılanmalara imza atan isimlerin ciddi bir maaş aldığı oldukça iyi bilinmekte.

Fransız kökenli Spotrac dergisine göre yılda 16 milyon Euro kazanan Wolff, bir numaralı rakibi Christian Horner da dahil olmak üzere takım patronlarının hepsinden daha fazla kazanıyor.

Wolff'ün kazancı bununla da bitmiyor; kendisi griddeki 20 pilotun 16'sından daha fazla kazanmakta!

İkinci sıradaki Horner'ın 8-12 milyon euro arasında bir kazancı olduğu söylenirken, yeni Ferrari takım patronu Frederic Vasseur ile yeni McLaren takım patronu Andrea Stella'nın ise 5.2-7 milyon euro civarında aldığı da iddialar arasında.

Takım patronlarının ciddi maaşlar almasının önünde bir engel yok, nitekim bütçe sınırı kurallarına göre pilot maaşları ve en yüksek maaşlı üç çalışan sınırdan muaf.

Üç sezon önce pilot maaşlarının şişirilmesini engellemek için bir maaş sınırı getirmeyi düşünen F1, pilotların bu fikre karşı çıkmasının adından projeyi rafa kaldırdı.

Son dönemde bu fikrin yeniden gündeme gelmesinin ardından görüş bildiren Max Verstappen maaş sınırı fikrinin "tamamen yanlış" olduğu uyarısında bulunurken, Fernando Alonso buna "gerek olmadığını" söyledi.

Başlangıçta bu projeye şüpheyle yaklaşan Wolff ise Amerikan tarzı bir modelin işe yarayabileceğini iddia etmiştir.

Şöyle açıkladı: "Takımın geri kalanının maaşlarını 140 milyonluk sınır üstünden ödemek zorundayken, bazı üst düzey takımlarda 30, 40, 50 milyon dolarlık bir maaşlara sahip olamazsınız."

"Bununla birlikte, onlar muazzam süper yıldızlar, sporda en çok kazananlar arasında olmayı hak ediyorlar. Brüt maaşlar açısından zaten öyleler."

"O zaman Amerikan spor takımlarının sahip olduğu tarzdan bir sınır getirmemiz mümkün. Ancak brüt maaşlara bakarsak F1 pilotlarının zirvede olduğunu söyleyebilirim."