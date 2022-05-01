Wolff: "Pilot kadrosundan daha mutlu olamazdım"

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Russell, üç senelik Williams macerasının ardından 2022 sezonundan itibaren Mercedes koltuğuna oturmuş ve 2017'den bu yana takımda bulunan Valtteri Bottas'ın yerini almıştı.

2022 kurallarıyla birlikte Mercedes kendini orta grubun önlerinde bulurken, takım patronu Toto Wolff, Russell'ı yeni çevresine hızlı adaptasyonu ve Hamilton ile "pozitif ve üretken bir dinamik" oluşturmak için sarf ettiği çabadan ötürü övdü ve pilot kadrosundan ötürü "daha mutlu olamayacağını" belirtti.

RacingNews365.com'a verdiği demeçte Wolff, "Russell'in takıma nasıl uyum sağladığından, profesyonel ve analitik olarak durumu değerlendirmeye yardımcı olmasından çok etkilendim."

"Lewis-George kombinasyonu, bu zor süreçte sahip olduğumuz az sayıda pozitif noktadan biri. İkisinin hiçbir sürtüşme olmadan birlikte çalışması takım oldukça iyi."

"Pilot kadrosundan daha mutlu olamazdım. En uyumlu iki pilota, belki de en iyi üç pilottan ikisine sahibiz."

"Onlar sırtlarında taşıyacakları değil, ön sıralarda savaşmalarını sağlayacak bir araç ve güç ünitesini hak ediyorlar. İçinde bulunduğumuz durum hiçbirinin hak ettiği bir şey değil." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Geçtiğimiz hafta sonu yarış sona erdiğinde, Wolff'un Hamilton'dan "ona sürülemez bir araba verdiği için" özür dilediği duyuldu.

Hamilton ile takım arasında zaten mücadele ettiği şeylerin ötesinde özel bir sorun olmadığını açıklayan Wolff, pilotlarının durumu nasıl idare ettiğine hayret ettiğini dile getirdi.

Wolff, "Araç tıpkı daha önce de olduğu gibi sürülemezdi."

"Aracın ana düzlükte nasıl zıpladığını görüyorsunuz, bazen pilotların aracı pistte nasıl tuttuklarını merak ediyorum."

"Lewis daha iyisini hak ediyor ama biz bir takımız, bu yüzden ona ön sıralar için savaşabilecek bir makine sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.