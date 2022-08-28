Wolff, Piastri'yi iğneledi: "Bazı çocuklar Twitter'daki sözlerine dikkat etmeli"

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Fernando Alonso'nun Aston Martin ile anlaşması sonrası 2023 pilot kadroları konusunda son adımı atabilecek duruma gelen Alpine, sadece bir gün sonra Piastri'nin kendileriyle yarışacağını duyurmuştu, ancak takım kendisinin McLaren ile ön sözleşme imzalamış olabileceğinin de farkındaydı.

Bu durum, Piastri'nin sosyal medyadan yaptığı ve takımı yalanlayarak "sözleşmem olduğu doğru değil, gelecek sene Alpine için yarışmayacağım" şeklindeki paylaşımla birlikte iyice ayyuka çıkmış oldu.

Piastri'nin bu davranışı padokta pek hoş karşılanmadı, nitekim Alpine kariyerinin başlangıcından beri kendisini desteklemekteydi ve artık bu tür programlara sahip takımların kafalarında ciddi soru işaretleri olacak.

Motorsport.com'a konuşan ve kendisine pilot pazarındaki mevcut durum sorulan Wolff, "The Muppet Show'daki gibi balkonda oturup önümde olup bitenleri takip etmekten daha önemli işlerim var."

"Sürücü akademilerine saygı gösterilmesi önemli, dolayısıyla bazı çocukların Twitter'da çok uluslu kuruluşlar hakkındaki sözlerine dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum -ancak sözleşmelerle ilgili bir bilgim yok."

"Karmaya ve dürüstlüğe inanan bir insanım, yine de kimseyi yargılamak haddime değil, yasal süreçlerle ilgili son durumu bilmiyorum."

Hiç şüphesiz ki sürücü akademisi denince aklımıza ilk gelen takım Red Bull Racing. Çekirdekten yetişen birçok pilotla yakından çalışan takım patronu Christian Horner da aynı şekilde sadakatin önemini vurguladı.

Sky F1'e konuşan Horner, "Durumu tam olarak anlamıyorum, çünkü sözleşme gereği böyle bir şey asla olmamalı."

"Alpine onun kariyerine yatırım yaptıysa, bunun nedeni kendisinin gençliğine güvenmeleridir, nitekim gelecek için yatırım yapıyorsunuz ve bunun içinde bir sadakat unsuru olmalıdır."

"Sözleşmenin içeriğini bilmiyorum, ancak [Piastri'nin] gelecek yıl Alpine için yarışmak zorunda olmadığını düşünecek bir konumda bulunması bile ortada doğru olmayan bir şeyler olduğunu gösteriyor."

"Umarım bu iş çözülür, kendisi bir başka büyük genç yetenek. Formula 4 ve Formula Renault'da Arden adına yarıştı, bu yüzden onu oldukça iyi tanıyorum."

"Gridde olması gereken harika bir yetenek, ancak F1'e girişinde olması gerekenden biraz daha fazla karmaşa yaşandı." dedi.

Olayların merkezindeki isimlerden Alpine takım patronu Otmar Szafnauer de takımın genç sürücülere verdiği desteği gözden geçireceğini açıkça belirtti.

Szafnauer, "Kesinlikle çıkarılması gereken dersler var. Geçmişe iyice bakacağız, analiz edeceğiz ve daha iyi yapabileceğimiz birkaç şey varsa eminim bunları gelecekteki ilişkilerimize dahil edeceğiz." dedi.