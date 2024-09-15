Wolff: "Piastri ve Leclerc lastikleri katletmelerine rağmen çok hızlıydılar"
Toto Wolff, Azerbaycan Grand Prix'sinden öğrenecekleri çok şey olduğunu ve bunları Singapur'da uygulayacaklarını söyledi.
Totto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Erik Junius
Lewis Hamilton'ın Bakü'deki yarış için pit yolundan start almasına rağmen her iki Mercedes pilotu da bugün puan almayı başardı.
Hamilton 9. olurken, Carlos Sainz ve Sergio Perez'in son anda gerçekleşen kazası sayesinde George Russell podyumun son basamağına yerleşti.
Mercedes takım patronu Wolff, podyuma çıkmayı beklemediklerini söylerken; takımın bu yarıştan öğreneceği çok şey olduğunu da ekledi.
"Gerçekçi olmak gerekirse podyuma çıkmayı beklemiyorduk."
"Yarış boyunca o kadar çok mücadele ettiler ki lastiklerin bir noktada pes edeceğini düşünüyorduk, ama öyle olmadı."
"Bu yarıştan pek çok şey öğrendik. Her şey pilotunuzun sürüş tarzı ve hem lastikleri hem de yarışı nasıl yönettiğinizle ilgili."
"Örneğin Piastri ve Leclerc, lastikleri katletmelerine rağmen bizden çok daha hızlıydılar. Bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil."
"Yine de bu yarıştan öğrenilecek pek çok şey var ve bunları Singapur'daki hafta sonunda uygulayacağız."
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