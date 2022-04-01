Wolff: "Pes etmeyeceğiz"

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Mercedes, sezonun ilk yarışlarında beklediği performansı yakalamakta zorlandı ve araçta bir dizi sorunla boğuşuyor.

Takımın temel problemi dalgalanma ve bunun hem tabandan hem de arka süspansiyondan kaynaklandığı yorumları var. Takım, sorunu tam olarak çözemediği için, aracın gerçek potansiyelini de ortaya koyamıyor ve bu da gelişim çalışmalarında takımı olumsuz etkiliyor.

Suudi Arabistan'da Mercedes, tur başına yaklaşık 1 saniye daha yavaştı ve bu da son yıllara damga vuran Mercedes'in taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Mercedes patronu Toto Wolff, kendilerinin de bu durum nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını gizlemiyor. Fakat pes etmeyeceklerini söylüyor.

Wolff, "Şu anda Formula 1'in zirvesinde olan taraflar için gerçekten harika. Fakat rekabetçi olmamak ve bu kadar geride kalmak bizi üzüyor."

"En tepeye geri dönene kadar kesinlikle pes etmeyeceğiz. Şu anda bulunduğumuz yerde olmaktan kesinlikle zevk almıyoruz."

"Elimizde tam olarak nasıl bir potansiyel olduğunu tahmin etmek zor. Performansımızı görmek adına aracı alçaltmamız gerekiyor ve bunu yapamıyoruz." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images