Wolff: "Performansımızı kanıtlamamız gerekiyor"

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Mercedes, geçen yıl yaşadığı zorlukların ardından bu yıl şampiyonluk savaşına geri dönmeyi hedefliyor ve bunun için de elinden gelen her şeyi yapıyor.

Takım bu kapsamda araç ağırlığını azaltmak amacıyla siyah renge geri döndü ve geçen yılki sidepod konseptini korudu.

Takım dışarıdan görünmeyen pek çok önemli değişiklik daha yaptığını savunuyor.

Yeni araçta her şeyi detaylıca ele aldıklarını söyleyen Toto Wolff, "Şimdi ağırlık sınırında olduğumuzu söyleyebilirim."

"Araçtan boyayı kaldırarak çok büyük bir kazanç elde etmiyorsunuz fakat bunu yapmak bile hedeflerimizi net şekilde gösteriyor."

"Takım olarak, araç tasarımı anlamında kendi yolumuza gidiyoruz çünkü bu sporda cesur olmanız gerekiyor. Bu açıdan geçen yıl araçta uyguladığımız çözümlerle hâlâ gurur duyuyorum. Geçen yıl geride kalmamızın nedeni tasarım değildi."

"2022 yılında her şeyi analiz ettik, pek çok çözümü değerlendirdik. Elbette sidepod yapmamız diğer araçlardan çok farklı ancak bu kısmın performans üzerinde çok önemli bir etkisi yok. Dolayısıyla geri bildirimlerin bize söylediklerini takip etmeye devam ediyoruz."

"Diğer takımların bizimle ilgili çok olumlu yorumlarda bulunduğunu biliyorum, mücadeleye döneceğimize ikna olmuş durumdalar fakat bunu pist üstünde göstermemiz gerekiyor."

"Kazanmak için savaşmamızı çok isterim. Belki de üçten fazla takımın yer aldığı bir mücadele Formula 1 için iyi olabilir."