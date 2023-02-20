Wolff: "Performansımızı kanıtlamamız gerekiyor"
Mercedes patronu Toto Wolff, yükselecekleri konusunda umutlu olsa da önce bunu pist üstünde kanıtlamalarını istiyor.
Mercedes, geçen yıl yaşadığı zorlukların ardından bu yıl şampiyonluk savaşına geri dönmeyi hedefliyor ve bunun için de elinden gelen her şeyi yapıyor.
Takım bu kapsamda araç ağırlığını azaltmak amacıyla siyah renge geri döndü ve geçen yılki sidepod konseptini korudu.
Takım dışarıdan görünmeyen pek çok önemli değişiklik daha yaptığını savunuyor.
Yeni araçta her şeyi detaylıca ele aldıklarını söyleyen Toto Wolff, "Şimdi ağırlık sınırında olduğumuzu söyleyebilirim."
"Araçtan boyayı kaldırarak çok büyük bir kazanç elde etmiyorsunuz fakat bunu yapmak bile hedeflerimizi net şekilde gösteriyor."
"Takım olarak, araç tasarımı anlamında kendi yolumuza gidiyoruz çünkü bu sporda cesur olmanız gerekiyor. Bu açıdan geçen yıl araçta uyguladığımız çözümlerle hâlâ gurur duyuyorum. Geçen yıl geride kalmamızın nedeni tasarım değildi."
"2022 yılında her şeyi analiz ettik, pek çok çözümü değerlendirdik. Elbette sidepod yapmamız diğer araçlardan çok farklı ancak bu kısmın performans üzerinde çok önemli bir etkisi yok. Dolayısıyla geri bildirimlerin bize söylediklerini takip etmeye devam ediyoruz."
"Diğer takımların bizimle ilgili çok olumlu yorumlarda bulunduğunu biliyorum, mücadeleye döneceğimize ikna olmuş durumdalar fakat bunu pist üstünde göstermemiz gerekiyor."
"Kazanmak için savaşmamızı çok isterim. Belki de üçten fazla takımın yer aldığı bir mücadele Formula 1 için iyi olabilir."
Leclerc: "Ferrari, sezon başlangıcında pilotlarına eşit fırsat vererek doğru olanı yapıyor"
Alfa Romeo henüz F1'den ayrılıp ayrılmayacağına karar vermedi
Son Haberler
Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası
Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası
Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"
Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı" Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"
2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek? 2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak
Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.