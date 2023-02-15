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Mercedes, performans kaybının sidepod'dan kaynaklanmadığında halen ısrarcı

Mercedes takım patronu Toto Wolff, sadece sidepod tasarımına odaklanılmamasını istiyor.

Altay Gök
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Mercedes, performans kaybının sidepod'dan kaynaklanmadığında halen ısrarcı
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Çarşamba günü Silverstone'da yeni W14'ün lansmanını yapan Mercedes'in geçen sezon kullanılan "sıfır sidepod" konseptinden vazgeçmediği, aksine daha da agresif bir versiyonun tercih edildiği görülmekte.

Ancak neredeyse tüm takımlar Red Bull konseptini tercih etmiş vaziyette, dolayısıyla Mercedes bu konseptte yalnız kaldı denilebilir. 

Sadece sidepod tasarımının araç için aşırı kritik olmadığını öne süren Wolff, birtakım değişikliklerin yolda olduğunu söylüyor.

Wolff, "Geçen sezon boyunca bu konseptin doğru olup olmadığını birkaç kez analiz ettik. Açıkçası sidepod'ların diğer araçlardan çok farklı olduğunu görebilirsiniz."

"Ancak tüm performansın bu parçaya bağlı olduğunu düşünmüyoruz. Burada kutsal inek diye bir şey yok, her yere bakmaya çalışıyoruz."

"Sidepod tasarımı ilk birkaç yarıştan sonra biraz değişecek." dedi.

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO, Mercedes W14

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO, Mercedes W14

Fotoğraf: Mercedes AMG

Her ne kadar bu konsept nedeniyle diğer tasarımların faydalarından mahrum kalsalar da Wolff, takımın yeni şeyler denemeye istekli olmasından memnun.

Wolff, "Bu sporda cesur olmanın önemli olduğunu düşünüyorum ve geçen yıl kullanılan çözümlerle hala gurur duyuyorum."

"Sidepod tasarımımız, iyi performans sergileyemememizin temel nedeni değil." 

"Geçen yıl zor bir ders aldık. İkinci teste bir güncelleme getireceğimizi biliyorduk, yaklaşık 1.5 saniye kazanacağımızı düşünüyorduk."

"Ancak güncellemeleri pistte test ettiğimizde istediğimiz performansı elde edemedik."

"Dolayısıyla bu yıl tam tersini yaptık. Gördüğünüz araç, büyük ölçüde, yarışacağımız ve aynı zamanda test edeceğimiz araç."

"Saf aero performansına katkı sağlayabilecek bazı parçaları arka planda tutmak yerine, aracın nasıl davrandığını anlamak temelde önemlidir." dedi.

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