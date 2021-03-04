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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Perez'in Mercedes motor hakkında bildikleri, Honda'ya yardım edebilir"

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, Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Sergio Perez'in motorda büyük değişikliklere yapamasa da, sahip olduğu bilgilerin Honda için faydalı olacağı görüşünde.

Wolff: "Perez'in Mercedes motor hakkında bildikleri, Honda'ya yardım edebilir"

Mercedes bu yıl arka arkaya sekizinci şampiyonluğunu kazanmaya çalışırken, karşısında geçen yılın sonunda iyi bir performans ortaya koyan Red Bull olacak.

Red Bull, aracıyla ilgili detayları gizlemek amacıyla aracın Shakedown görüntülerini paylaşmamayı tercih etti.

Avusturyalı ekip bu yıl Sergio Perez gibi deneyimli bir sürücüye de sahip olacak ve Mercedes'in en büyük rakibi olacaklar gibi görünüyor.

Toto Wolff, rakip takımlarla ilgili şöyle konuştu: "Her takıma saygı duyuyoruz. Son yıllarda Red Bull ve Ferrari'nin olağan rakipler olduğunu gördük. "Ayrıca diğer takımları da unutmamak gerekiyor. McLaren, Renault ve özellikle Aston Martin'in son derece büyük hedefleri var. Bu yıl olmasa bile gelecek yıl kesinlikle orada olacaklar."

"Özellikle Red Bull'un bu yıl da başarılı olacağına inanıyorum."

"Bu takım, Mercedes ile aynı kaynaklara sahip. Ayrıca Honda, bu yılın ardından Formula 1'den çekileceği için bu yıl ellerinden gelenin en iyisin yapacak."

"Ellerinde Max gibi Lewis Hamilton'ın izinden gitmeye çalışan genç bir sürücüler var. Sergio Perez ile artık takımlar şampiyonasında düzenli puanlar alabilecek güçlü bir sürücüleri var. Uzun yıllar bir Mercedes motoru kullandı ve güç ünitesinin potansiyelini ve farklı sürüş modlarını biliyordu. Bu bilgiyi hiç şüphesiz Honda'ya aktarabilir."

"Sergio motor hakkında artık pek fazla bir değişiklik yapamaz. Honda güç ünitesinin performansı ve ince ayarı üzerinde çok az etkisi olacağını düşünüyorum. Ancak yine de Mercedes motorunun nasıl çalıştığını biliyor, ki bu Japonlar için çok ilginç bir girdi olacak." 

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Editör Kemal Şengül

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