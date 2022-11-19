F1 takımları, Perez'in Monako GP sıralama turlarındaki kazasının araştırılmasına sıcak bakmıyor

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Perez, Monako'daki sıralama turlarının son saniyelerinde kaza yaptı ve arkadan gelen Carlos Sainz, Meksikalı sürücünün aracına temas etti.

Bu olay kırmızı bayrağın çıkmasına ve Max Verstappen'in pole pozisyonunu kazanma şansının sona ermesine neden oldu

Verstappen'in Brezilya'daki son yarışın son turunda, Perez'e pozisyonunu vermeyi reddetmesinin gerekçesi olarak bunu gösterdiği iddia ediliyor

Konu Brezilya GP'nin ardından gündeme geldi ve cuma günü herhangi bir takımın şikayette bulunması halinde FIA'nın konu hakkında soruşturma başlatacağı belirtildi.

Ancak olayda aracı hasar gören ve bu nedenle bütçe sınırı anlamında dahi olumsuz etkilenen Ferrari bile konunun araştırılmasına sıcak bakmıyor.

Motorsport.com'un sorusu üzerine takım patronu Mattia Binotto "Monako'da yaşananları dışarıdan değerlendirmek bizim için çok zor."

"Yargılayabileceğimizi sanmıyorum ve bunu yapmak bize de düşmez. Bu FIA'nın elinde."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"FIA gerekli tüm verilere sahip ve o noktada zaten buna baktıklarına eminim. Artık önümüze bakmalıyız." dedi.

McLaren'den Zak Brown şunları ekledi: "Sanırım Perez olayı oldukça uzun zaman önceydi."

"Bence spor olarak, eğer araştırılması gereken bir şey varsa daha hızlı hareket etmeliyiz."

"Bence Monako uzun zaman önceydi. Abu Dhabi'de Monako hakkında konuşmak tuhaf geliyor çünkü o tren istasyondan çoktan ayrıldı."

Mercedes patronu Toto Wolff, Perez'in kasıtlı olarak çarptığı fikrine katılmadı ve böyle bir soruşturmaya gerek olmadığını söyledi.

"Sergio'yu uzun zamandır tanıyorum. Bir sürücü gerçekten aracını duvara çarpıp, vites kutusunu bu şekilde riske eder mi?"

"Böyle bir olayla gridin en arkasına kadar düşebilirsiniz. Dolayısıyla bana göre aracınızı durdurmak istiyorsanız bunu farklı şekilde yapmalısınız."

"Son birkaç haftada bu takımla ilgili yeterince PR krizi yaşandı ve bence bir başkasına daha ihtiyaç yok."

Red Bull patronu Christian Horner kazanın kasıtlı olup olmadığına doğrudan değinmedi fakat hasarın boyutuna vurgu yaptı.

Horner, "Herhangi bir kaza, özellikle de bütçe sınırı nedeniyle gerçek bir felakettir."

"Bu pahalı ve maliyetli oluyor, özellikle de bir cadde pistinde. Yani bir takım açısından idealden çok uzaktı. Bu yüzden bunun ardından çok fazla hayal kırıklığı yaşandı."

"Böyle bir olayın vites kutusuna zarar verebileceği açıktı ve tabii ki Carlos Sainz'a da çok fazla zarar verdi."

"Neyse ki bu yıl bütçe açısından yaşadığımız en büyük kaza bu oldu. Bunları gelişim performansını doğrudan etkiliyor çünkü yedek parça mı yoksa güncelleme mi üreteceğinize karar vermeniz gerekiyor."

"Neyse ki sürücüler bundan sonra bir şeylere çarpmamayı başararak harika bir iş çıkardılar."

"Bu yüzden de diğer takımlara kıyasla bu yıl muhtemelen en az kaza hasarı bizdeydi." dedi.