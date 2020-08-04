Wolff: "Patlayan lastiklerin DAS'la ilgisi yok"

Silverstone'daki yarışın son turlarında Valtteri Bottas lastik patlattı ve damalı bayrağı 11. sırada görerek hafta sonunu puansız kapattı.

Lewis Hamilton ise daha şanslıydı. İngiliz pilot, son turun ortalarında lastik patlattı ve Max Verstappen'le arasında 32 saniye fark olduğu için damalı bayrağı rahat şekilde ilk sırada gören isim oldu.

Bu patlayan lastiklere DAS'ın etkisi merak ediliyordu ve Toto Wolff, patlayan lastiğin sebebinin DAS olmadığını belirtti.

Wolff, “Sorunların bir şekilde DAS ile bağlantılı olduğunu düşünmüyorum, çünkü Carlos Sainz'ın lastiklerinde de aynı durumu gördük. Sol ön lastik bu pistte çok büyük bir baskıya sahip. Grubun ortasında, sert lastik kullanan pek çok sürücünün aracında kabarcıklanma gördük. Olanların DAS ile hiçbir ilgisi yok."

"Pirelli her zaman sorunların neler olabileceği konusunda çok açık oldu. Büyük yere basma gücü üreten mevcut nesil araçlara geçişten bu yana, Silverstone pistinde her zaman kabarcıklanma vardı. Bunu alt kategorilerde bile gördük. Yüksek yere basma gücü üreten araçlar için lastikler üretmek çok zor."

"Bununla birlikte, tek bir setle lastikle çok fazla tur atmak alışılmadık bir şey değildi. Herhangi bir risk almadık, ancak nedenleri hakkında sonuç çıkarmak istemiyorum."

"Raikkonen'in yarış sonunda ön kanadını kırmasından sonra pistte çok fazla parça vardı ve yıpranmış lastikler delinmeye çok daha müsaitti."

"Pirelli'nin analiz sonuçlarını beklememiz gerektiğine inanıyorum. Eminim doğru kararları vereceklerdir." dedi.