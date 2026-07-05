Wolff: "Parça sorunu olmasaydı altı tur kala Leclerc’i yakalıyorduk"

Silverstone’daki dramatik yarışın ardından Sky Almanya ekibine konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, yarışı "ukte kalan bir mutluluk" olarak tanımladı.

Yarışın son bölümlerinde Ferrari pilotu Charles Leclerc’e yaklaşan Kimi Antonelli’nin yaşadığı sorunlar ve George Russell’ın ikinciliği hakkında konuşan Wolff, şu sözleri söyledi: "Buruk bir mutluluk yaşıyoruz çünkü George son haftalardaki şanssızlıkların ardından tamamen hak ettiği bir ikincilik elde etti.”

“Bir ara neredeyse hiç puan alamayacağımızı düşünüyorduk, bu yüzden podyum takım için harika bir moral oldu. İşin buruk kısmıysa Kimi’nin lider Leclerc’i yakalamak üzere olmasıydı.”

“Planlarımıza göre yarışın bitimine altı tur kala onu yakalayacaktık ve harika bir mücadele izleyecektik. Kimi adına gerçekten çok üzgünüm, bu yıl çok fazla şanssızlık yaşadı."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Ralf Schumacher'in aracın ön tarafında kırılan parça ve kerb kullanımı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Wolff, strateji savaşına da açıklık getirdi: "Kimi'nin 9. virajdaki yüksek kerblerden birine çarptığını düşünüyoruz ama bu bir bahane olamaz, o parçanın orada kırılmaması gerekirdi.”

“Seans esnasında telsizden stratejistlerle sürekli tartıştım. Sezgisel olarak Ralf gibi düşündüm ve 'Hadi erken atak yapalım, arkada beklemeyelim' dedim.”

“Ancak stratejistlerimiz verilere bakıp 'Sakin ol, tur başına 1.5 saniye daha hızlıyız' dediler. Ben 'Bu iş asla yetişmeyecek' diye itiraz ettim ama yanılmışım. Sezgilerim beni yanılttı, veriler haklı çıktı; Kimi tur başına 1:31 atarken Leclerc 1:33 atıyordu.”

“Parça sorunu olmasaydı altı tur kala Leclerc’i yakalıyorduk. Günün sonunda veriler kazanır."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Yarışın son anlarında Antonelli'yi güvenlik gerekçesiyle pite almak istediğini ancak genç pilotun pistte kalmayı tercih ettiğini belirten Wolff, sözlerini şöyle tamamladı: "Kimi pistte aslanlar gibi mücadele etti.”

“Sonuç istediğimiz gibi olmadı ancak bir sonraki yarışa ceza taşımamak için yarışı bitirmek zorundaydık. Güvenlik nedeniyle onu çok daha önce pite çağırmak istedim ama o pistte kalmak istedi.”

“Ferrari bu pistte enerji yönetimi yüzünden zorlanacağını düşünüyordu ama iki araçlarını da podyuma çıkarmayı başardılar.”

“Kesinlikle çok güçlü bir rakibimiz var ama bugün, Kimi’nin performansı beni gelecek için umutlandırdı."