Wolff: "Ortaya koyduğumuz bu ruh bizi şampiyonanın zirvesine döndürecek"

Haberi dinle

Mercedes bu yıl gridin ön tarafında yarışmakta zorlanıyor ve bu durum Bakü hafta sonunda da devam etti.

George Russell iyi bir performans göstermesi ve Ferrari pilotlarının yolda kalmasıyla podyuma çıkarken, Lewis Hamilton da iyi bir yükselişin ardından dördüncü oldu.

Alman üretici, orta grubun önünde görünüyor ancak Ferrari ve Red Bull'la mücadele edebilmeleri için daha fazla performansa ihtiyaçları var.

Montreal yarış hafta sonu öncesinde konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, şöyle dedi: "Bakü, özellikle dalgalanma sorunları nedeniyle bizim için zor bir hafta sonuydu. Fakat karşımıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirdik ve Azerbaycan'dan sağlam puanlarla ayrıldık."

"Diğerlerinin yaşadığı şanssızlıklardan faydalanmış olabiliriz fakat dayanıklılık Formula 1'de önemli bir faktördür ve hem Brackley hem de Brixworth'taki çalışanlarımız, iki aracımızın da yarışları tamamlayabilmesi için çok çalışıyorlar."

"Hız açısından bir kez daha kendimizi orta grubun önünde bulduk ancak ilk iki takımın biraz gerisinde görünüyoruz."

"Bu farkı kapatmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Fakat takımın düşük performans gösteren bir paketle bile bir arada kalmasını ve mümkün olan her şeyi kullanarak en iyi sonucu elde etmek için savaşmasını seviyorum."

"Ön gruba döneceksek bu mücadele ruhu sayesinde döneceğiz."

"2019'dan beri Montreal'e gitmedik, dolayısıyla hepimiz oraya dönecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Harika bir şehir ve Kanadalı taraftarlar F1 konusunda çok tutkulular."

"Yavaş şikanların, uzun düzlüklerle birbirine bağlandığı bu pistte yarışmak herkes için benzersiz bir tecrübe olacak. Artık hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyoruz ve ileriye doğru bir başka adım daha atmayı umuyoruz."