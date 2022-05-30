Wolff: "Ön grup ile fark Mercedes için kabul edilemez"

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Son 8 sezonun takımlar şampiyonu, kuralların değiştiği ve yeni dinamiklerle birlikte yeni sorunların da ortaya çıktığı 2022 sezonuna istediğinden çok ama çok uzak bir başlangıç yaptı. Yaşadıkları zorlukların temelinde ise dalgalanma sorunu bulunmakta.

Takım her ne kadar sorunu çözmek konusunda birtakım adımlar atmış ve ilerleme kaydetmiş olsa da, rekabetçi göründükleri İspanya'nın ardından zorlu geçen Monako, aracın hala zirveden uzak olduğunun net bir göstergesiydi.

Takım patronu Toto Wolff, W13'ün bir miktar gelişme göstermesine rağmen, hız açısından halen geride kalmalarının ideal bir durum olmadığını söylüyor.

Wolff, "Sanırım en iyi üçüncü takımız, ikinci veya dördüncü değiliz. Son derece güçlü iki pilotumuz var ancak aradaki farkın halen kapanmamış olması hepimiz için büyük bir sıkıntı."

"İyimser bakarsanız 0.5 saniye gerideyiz. Kötümser bakarsanız 0.8 saniye gerideyiz. Bu Mercedes için kabul edilebilir bir durum değil."

"Yarıştığımız her pistte daha çok şey öğreniyoruz. Kat ettiğimiz her kilometre, dürüst olmak gerekirse, aracı nasıl geliştirebileceğimiz konusunda önemli bir ders."

"Ama ilk olarak içinde bulunduğumuz bu çorak toprakları terk etmemiz gerekiyor."

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Takım son birkaç yarışta radikal "sıfır sidepod" konseptinin işe yarayıp yaramadığını sorgulamıştı, ancak İspanya GP'de gösterdiği formun ardından yakın gelecek konusundaki tartışmalar sonlanmış gibi duruyor.

Araçtaki potansiyeli ortaya çıkarmaya odaklandıklarını söyleyen Wolff, işler düzelmediği takdirde sonraki sezon için daha cesur seçimler yapmak zorunda kalacakları zamanın gelebileceğini de kabul ediyor.

Motorsport.com tarafından araç konseptine sadık kalıp kalmayacakları sorulan Wolff, "Konsepti değiştirmek istiyorsanız, yeni bir konsepti mevcut konseptten daha hızlı neyin daha hızlı hale getireceğini anlamanız gerekiyor. Eğer böyle bir şey öğrenseydik elbette uygulardık."

"Organizasyon içinde aracın iyi olacağına yönelik inanç büyük, herkes aracın hızını arttırmak, aracı anlamak ve geliştirmek için çalışıyor.

"Bence sadece çalışmaya devam etmeliyiz. Eğer gelecek yıl için, mevcut araçta, tasarımsal veya aerodinamik olarak değiştirilemeyecek kararlar alınması gerekirse bunu destekleriz. Ama henüz o noktada değiliz." dedi.