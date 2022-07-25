Wolff: "Ön grubu yakalamak için biraz daha zamana ihtiyacımız var"
Galibiyet mücadelesi vermeyi bekledikleri Fransa'dan çifte podyumla ayrılan Mercedes'te takım patronu Toto Wolff, halen biraz daha tur zamanına ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Lewis Hamilton ve George Russell, Fransa GP'sini Max Verstappen'in arkasında ikinci ve üçüncü bitirerek Mercedes'e bu sezon ilk kez çifte podyum getirdi.
Ancak iki pilot da asla gerçekçi bir galibiyet adayı olamadı, nitekim Hamilton yarışı Verstappen'in 10 saniye gerisinde tamamladı.
Farkın ne kadar büyük olduğu konusunda gerçekçi davranan Mercedes, Verstappen'in lastikleri kontrol etmesi ve ciddi bir baskıyla karşı karşıya kalmaması sebebiyle Fransa'nın ardından istedikleri kadar net bir tablo elde edemediklerini düşünüyor.
Motorsport.com'a konuşan Toto Wolff, Mercedes'in en iyi takımların yaklaşık 0,4-0,5 saniye gerisinde olduğu gerçeğinin devam edip etmediği sorulduğunda, "Bence Hamilton ilk bölümde farkı beş veya altı saniye civarına çekebilirdi, ancak ikinci bölümde Max'ın sadece pistte kalması dahi yeterli oldu."
"Bardağın yarısının boş olduğu bir açıdan bakmak gerekirse, ön grubu yakalamak için halen biraz daha tur zamanına ihtiyacımız var." dedi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Mercedes, Fransa'da kafa karıştırıcı bir hafta sonu geçirdi, çünkü kazanmak için savaşmayı umduğu bir hafta sonu, son yarışlarda olduğundan daha geride kaldı.
Performanslarının neden beklentileri karşılamadığının temeline inmelerinin önem taşıdığını vurgulayan Wolff, "Her turda daha fazla veri topladığımızı ve aracı biraz daha anladığımızı düşünüyorum, şu anda yapbozun küçük parçalarını bir araya getiriyoruz. Bu zor bir süreç."
"Tek bir sorunumuz yok, örneğin tek tur performansımız halen yetersiz ve özellikle yarışın ilk turlarında zayıf kaldığımız da bir gerçek."
"Anlamamız gereken birkaç şey var, sihirli bir çözüme sahip değiliz ancak performansımızda rol oynayan bazı hususlar mevcut. Çifte podyum oldukça iyi bir sonuç, ama yeniden kazanabilmek için durmadan çalışıyoruz ve fark halen kapanmadı."
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