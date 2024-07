Wolff: "Pozitif yönde ilerliyoruz"

Formula 1'de yaz arası yaklaşırken, Mercedes Takım Patronu Toto Wolff takımın son haftalardaki başarısını devam ettirmesini hedefliyor.



Sezonun ilk yarısında istikrarlı sonuçlar elde eden Mercedes, son beş yarışta beş podyum ve iki galibiyet kazandı. Wolff, Belçika Grand Prix'si önesi takımın pozitif yönde ilerlediğini ve bu ivmeyi koruyarak sezonun ilk yarısını güçlü bir şekilde tamamlamak istediklerini belirtti.



Toto Wolff, yaz arasından önceki son yarış olan Belçika Grand Prix'si ve takımın son haftalardaki performansı hakkında şunları söyledi: "Yaz arasından önceki son haftaya, beş yarış üst üste podyum kazanarak giriyoruz."



"Bu ivmeyi sürdürerek sezonun ilk yarısını güçlü bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Pozitif yönde ilerliyoruz ve bu oldukça cesaret verici."



"Öndeki grup çok yakın bu yüzden rekabete ortak olabilmek için en iyi performansımızı sergilemeliyiz. Bazı rakiplerimize kıyasla biraz hız eksikliğimiz olsa da, araca performans katmaya devam ediyoruz."



"Macaristan'da işler bizim için hiç kolay olmadı. Sıralama turlarında geride kaldık bu yüzden pazar günü çok çalışmak zorunda kaldık.



"Lewis'in F1'deki 200. podyumunu elde etmesi ise muhteşem bir başarıydı."



"Sıcak pist şartlarında attığımız adımları görmek güzel ancak yapacak daha çok işimiz var. Spa, Budapeşte'ye göre çok farklı bir meydan okuma. Daha serin bir hava ve yüksek hızlı bir pist düzeninde W15'in rakiplerimize karşı nasıl performans göstereceğini görmek ilginç olacak."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, the Mercedes team celebrate victory after the race

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images