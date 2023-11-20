Wolff: "Olağanüstü geçen Las Vegas GP eleştirilerin abartıldığını gösteriyor"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Las Vegas'taki olağanüstü gerçekleşen etkinliğe karşı yapılan ilk eleştirilerin orantısız olduğunu düşünüyor.
F1'in merakla beklenen Vegas'a dönüşü perşembe günü Carlos Sainz ve Esteban Ocon'un rögar kapağı nedeniyle otomobillerine zarar vermesiyle başladı. 1. antrenman yaklaşık 10 dakika sürdü. 2. antrenman uzun bir gecikmenin ardından başladı ve bu sırada seyirciler evlerine yollandı.
1. antrenmandaki yaşanan sorunlar, taraftarlar ve medyanın eleştirinlerine karşı olarak Wolff'un "tamamen saçmalık" sözleriyle karşılık buldu.
Mercedes, F1'in Vegas'a dönüşüne özel karşılama birimiyle özel olarak katkıda bulunan takımlardan biriydi.
Wolff, eğlenceli geçen yarışın ardından yarışa dair tüm kutucukların işaretlendiğini düşünüyor.
Wolff, "Söylenen pek çok şey orantısız veya çok olumsuz görünüyor. Çünkü harika geçen bir hafta sonunun ardından Vegas'tan ayrılıyoruz."
"Formula 1'in kesinlikle ABD'deki popülaritesini kesinlikle arttıracağını düşünüyorum. Görebildiğim kadarıyla olumsuz bir şey yok."
"Daha önce söylediğim gibi rögar kapağı hiçbir şey değildi."
"Bu geceye dönüp baktığımda muhteşem bir yarış, harika seyirciler, mega bir etkinlik ve liderlik için iyi bir yarış. Tüm kutucukları işaretleyebilirsiniz, Las Vegas GP'sinden hatırlayacağım bunlar."
İkinci antrenman seansında seyircilerin gönderilmesinin nasıl olumsuz bir durum olarak görülemeyeceğinin sorulduğunda ise Wolff, "Perşembe günü rögar kapağının gevşemesi ve ertesi gün herşeyin yolunda olup olmadığını görmek için gece 02:30'dan sabah 04:00'e kadar otomobil kullanmak zordu."
"Beklenmedik bir durumdu ve insanları bu kadar geç piste çıkaramazsınız. Gelecek yıl için bir tampon oluşturabiliriz."
"Genellikle iletişim, durumu daha iyi hale getirmek için çok şey yapabilir. Umarım doğru nedenlerden ötürü üzülen insanlar için gelecek yıl iyi bir paket bulabiliriz. Böylece yarışın tadını çıkarabilirler ve belki yaşanan talihsiz durum için bu şekilde bir geri ödeme yapabiliriz." dedi.
Motorsport.com/Autosport tarafından etkinliğin zaman çizelgesini iyileştirmek için birşeyler yapılıp yapılamayacağı sorulduğunda Wolff, seansları öne çekmenin iyi bir fikir olacağı konusunda diğer takım patronlarıyla hemfikirdi.
Wolff, "Bunun lojistik olduğunu düşünüyorum. Las Vegas'ta yolları erken kapatırsanız trafiği nasıl yönetirsiniz?"
"Çorbada tuzum olsun istemiyorum. Çünkü her şey çok güzeldi. Zamanlamanın detaylarına bakabilir ve belki biraz daha erkene alabiliriz."
"Ama bu sadece bir detay. Her şey harikaydı." dedi.
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