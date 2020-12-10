Wolff, Ocon'un performansı konusunda heyecanlı

Mercedes'in genç sürücü programında yer alan ve bu yıl Renault ile F1'e geri dönen Esteban Ocon, inişli çıkışlı bir yılı geride bıraktı.

Fransız pilot, F1'deki ilk podyumunu geçen hafta sonu Sakhir'deki harika performansıyla elde etti.

24 yaşındaki sürücü, şu anda Mercedes ve Toto Wolff tarafından yönetiliyor.

Pazar günkü Sakhir GP sonrası konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ocon'un performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Wolff, "Esteban'ı podyuma gördüğüme çok sevindim çünkü gerçekten zor bir yıl geçirdi."

"Sıralama seanslarının muhtemelen yarısında Daniel Ricciardo ile arasındaki küçük farklar vardı."

"Ayrıca yarışların çoğunda işler farklı şekilde olabilirdi."

"Esteban'ın yeteneğini biliyoruz. Bazen onlara durumla baş etmeleri için zaman vermeniz gerekiyor. Sonrasında iyi performans göstermeye başlıyorlar."

"Şimdi işlerin nasıl devam edeceğini merak ediyorum. Bence podyumu hak ediyor ve Renault da orada olmayı hak ediyor." dedi.

Wolff, Sergio Perez'in performansından da övgüyle bahsetti.

"Sergio'nun zaferi için mutluyum. Çok hızlıydı ve elbette Lawrence için de mutlu oldum. Bir yıl önce Racing Point'in birinci ve üçüncü olabileceğini kim düşünürdü?"