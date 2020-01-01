Wolff: "Ocon'u, onun iyiliği için Mercedes'te yarıştırmadık"
Toto Wolff, Esteban Ocon yerine neden Valtteri Bottas'ı seçtiklerine dair açıklamada bulundu.
Mercedes'te Valtteri Bottas'ın sözleşmesi 2019 sonunda sona ermişti ve koltuğu için Esteban Ocon'un ismi geçiyordu.
Ancak Mercedes, tercihini bir kez daha Bottas'tan yana kullandı ve bu karar bazı eleştirileri de beraberinde getirdi.
Bazı kesimler, Mercedes'in genç sürücü programının varlığını sorgularken, bazıları da Hamilton'ın talebi üzerine böyle bir karar alındığını iddia ettiler.
Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ocon'un iyiliği için bunu yaptıklarını söylüyor.
"Benim için öne çıkan argüman, Ocon'u yedi yıldır Mercedes'le birlikte olan ve performansının zirvesinde olan Hamilton'ın yanına koymanın iyi olmayacağıydı. Hem de bunu bir yıl kenarda bekledikten sonra yapacaktı."
"Bunu heyecan verici bir hikaye olarak görebilirsiniz ve muhtemelen iyi de iş yapardı ancak bir süper stara karşı başarılı olan sadece bir adam var ve o da (2007'de Fernando Alonso'ya karşı yarışan) Lewis. Diğer sürücülerin hepsinin zamana ihtiyacı oldu."
"Bu yüzden kariyerini ve Lewis'e karşı kazanmaya çalışırken kendisini riske etmek istemiyorum. Dönüm noktası buydu."
"Aynı zaman pilotları yönetirken onların hayallerinin peşinden koşacağını ve ana hedeflerinin pilotlar şampiyonasını kazanmak olduğunu anlamak zorundasınız."
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Wolff: "Ocon'u, onun iyiliği için Mercedes'te yarıştırmadık"
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