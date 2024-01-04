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Wolff: "New York'ta yarış düzenlemek harika olur"

Mercedes patronu Toto Wolff, Amerika'da dördüncü bir yarış düzenleme fikrini destekliyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Liberty Media'nın sporun başına geçmesinin ardından Amerika'daki yarış sayısı her geçen yıl artmış durumda.

Önce Austin'e Miami eklendi, sonrasında uzun yıllar sonra ilk kez Las Vegas Grand Prix'si düzenlendi.

Halihazırda takvimde üç Amerika yarışı var. Fakat şimdi yeni bir Amerika yarışından daha bahsediliyor; New York. Henüz somut bir gelişme yok ancak F1'in burada bir yarış düzenlemek istediği sır değil.

New Yorklu organizatörlerle F1 arasında bazı görüşmeler olduğu ancak bunların çok ilerlemediği konuşuluyor.

Konu hakkında konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, New York'ta bir yarış düzenlenmesini desteklediklerini söyledi.

Wolff, "Eğer bir gün, diğer Amerikan pistlerini göz ardı etmeden New York/Manhattan'da bir yarış düzenleyebilirsek bu gerçekten inanılmaz olur."

"Tabii ki bunu başarmak kolay olmayacak fakat bir yolunu bulmaya çalışacağız."

"Bu yarışın nerede yapılacağını bilmiyorum ama eğer 5. Cadde'de olursa harika olur." dedi.

A fan waves the American flag

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

A fan waves the American flag

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