Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 sezonunda katıldığı tüm yarışları tamamlamayı başarırken, Valtteri Bottas sadece bir kez güç ünitesi sorunuyla yolda kaldı. İkili sezonu güç ünitesi cezası almadan bitirdi.

Diğer tarafta hem Racing Point pilotu Sergio Perez hem de Williams pilotu George Russell, yaşadıkları sorunlardan ötürü grid cezası almaktan kurtulamadılar.

Mercedes fabrika takımı araçları, müşteri araçlarına kıyasla daha güçlü görünüyor ve Hamilton 2016'dan bu yana hiç dayanıklılık sorunu yaşamadı.

Autosprint'e konuşan Wolff, müşteri takımlarına sağlanan motorlar ile Mercedes fabrika takımının sahip olduğu motorların aynı olduğunu söyledi.

Wolff şöyle dedi: "Kendi motorlarımızın müşteri ekiplerine sağladığımız motorlardan daha dayanıklı olduğunu düşünmüyorum."

"Hamilton 2016 yılında motordaki teknik bir sorun nedeniyle şampiyonluğu kaybetti."

"Sahip olduğumuz malzemeler, müşteri ekiplerimize sağladığımız malzemeler ile aynı. Motorların soğutma sistemlerinde farklılıklar var çünkü ekipler bunları kendileri geliştiriyorlar."

"Bu bir fark yaratıyor olabilir. Hatta doğruyu söylemek gerekirse Williams, son birkaç yılda bizden daha iyi bir soğutma sistemine sahipti."

"Elbette Bahreyn'de Sergio'nun yarış dışı kaldığını görmek acı vericiydi. Fakat bir kez daha müşteri ekiplerine sunulan malzemelerle, sahip olduğumuz malzemelerin aynı olduğunu doğrulayabilirim."