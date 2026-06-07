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Formula 1 Monako GP

Wolff: "Mümkün olduğunca takım emirlerinden kaçınacağız"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, pilotlarının sürdürdüğü yoğun şampiyonluk mücadelesine rağmen takım emirlerini mümkün olduğunca kullanmak istemediklerini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

Kimi Antonelli, Kanada Grand Prix'si ile birlikte üst üste dört galibiyet almış ve Monako öncesinde takım arkadaşı George Russell'ın 43 puan önüne yerleşmiş durumda.

Kanada Grand Prix'sinde ise ikili hem sprint yarışında hem de ana yarışta pist üstünde teker teker sert bir mücadele sergilemiş, Mercedes pilotları birkaç kez pozisyon mücadelesine girmişti. Ancak Russell'ın güç ünitesi problemi yaşayıp yarış dışı kalmasıyla bu düello yarıda kaldı.

Mercedes o anlarda devreye girmezken, benzer bir durumun tekrar yaşanması halinde Wolff’un yaklaşımı yine müdahale etmemek yönünde.

Wolff, Alman BILD'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mümkün olduğunca takım emirlerinden kaçınacağız – hatta mümkünse tamamen kullanmayacağız."

"Buna ihtiyacımız olduğuna inanmıyoruz, pilotlarımız yarışabilir çünkü sınırın nerede olduğunu biliyorlar."

"Kanada'da neredeyse sınırı aştılar ama bunu bir görüşmede netleştirdik."

Wolff, takım içi rekabetin yönetimi konusunda ise net bir çizgi çekti: "Kimi ve George, Mercedes'e ne kadar borçlu olduklarını biliyorlar."

"Elbette onlar, pilotlar şampiyonluğunu kazanmayı takımlar şampiyonluğuna tercih ederler; ama takım her şeyden önce gelir."

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