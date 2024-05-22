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Formula 1 Emilia Romagna GP

Wolff: "'Mucize bir güncelleme' beklemiyoruz"

Toto Wolff, Mercedes'in güncelleme konusunda 'mucize' peşinde olmadığını, takımın ileriye dönük net bir yön bulmasıyla birlikte artan kazanımlar elde etmek istediğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Formula 1'in geliştirme savaşı, on takımın her birinin Miami ya da Imola'da araçlarını güncellemesiyle ya da Mercedes gibi her iki yarışta da birkaç yeni parça getirmesiyle tüm hızıyla devam ediyor.

George Russell Imola'daki W15'inin 'tüm sezonun en iyisi' olduğunu söylerken, Lewis Hamilton da geliştirmeleri gereken şeyler olmasına rağmen küçük adımlar attıklarını dile getirdi. 

Takım patronu Wolff, bu konuda medyaya verdiği demeçte, "Şu anda araçta gördüğümüz şey, mucizevi bir güncellemeden ziyade, getirdiğimiz bu artan kazanımların araca daha iyi bir denge penceresi kazandırdığı ve aracın daha fazla performansa sahip olmasını sağladığı."

"Bununla 0.1 saniye civarı bir kazanım sağladık ama aynı zamanda diğer takımlar da ilerleme kaydediyor."

"Aracı daha iyi hale getirdiğimiz bir yöndeyiz ve bunu görebiliyoruz. Bu hiçbir zaman hisse fiyatının yükselmesi gibi bir şey değil. Yönümüz doğru olduğu sürece kendime daha çok güveniyoruz."

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sanırım son birkaç yarışta olduğu gibi aracın ya yüksek hızda ya da düşük hızda hızlı gittiğini ama hiçbir zaman ikisini bir arada yapamadığını gördüğümüz net göstergelerimiz olmamıştı."

"Bu artık yavaş yavaş çözebileceğimiz bir şey." 

"İki yıl öncesinde Imola bizim için korkunç geçmişti."

"O günden bugüne kadar geçen zamandan özellikle gurur ve mutluluk duymuyorum. Bazı şeyleri daha erken fark edip bir şeyleri farklı ve daha iyi yapabilirdik, ama yapmadık."

"Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz nokta doğru bir yön." dedi.

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