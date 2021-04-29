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Formula 1 Haberler

Wolff: "Motorumuz Honda seviyesinde değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, güç ünitelerinin Honda seviyesinde olmadığın dile getirdi.

Wolff: "Motorumuz Honda seviyesinde değil"

2021'in ilk iki yarışından birini Mercedes kazanırken, diğerinde zafer Red Bull'un olmuştu. Ayrıca her iki takım da birer pole pozisyonu aldı.

Red Bull'un özellikle tek tur temposu çok iyi görünüyor, Mercedes ise yarış temposunda ve lastik kullanımında avantajlı görünüyor.

Mercedes, aradaki yakın farka rağmen Red Bull'un gerisinde kaldıkları görüşünde ve Toto Wolff, motor tarafında epey arkada kaldıklarını söylüyor.

RacingNews365'e konuşan Wolff, "Aracımız hâlâ geride. Eğer Max iyi bir tur çıkarmış olsaydı, muhtemelen 0.250 veya 0.3 saniye geride kalırdık. Artık düzen bu."

"Aracımız yağmurda ve kuruyan şartlarda oldukça iyi görünüyordu. Yavaş yavaş onu daha iyi anlamaya başlıyoruz, ancak verilere göre Red Bull Honda'ya rakip olabilecek bir güç ünitemiz yok." dedi.

Red Bull patronu Christian Horner da geçtiğimiz günlerde, "Honda kış aylarında harika bir iş çıkardı. Çok çalıştılar ve Imola'da kazanmak onlar için harika oldu. Bu başarıyı onların desteği olmadan elde edemezdik." demişti.

Ayrıca Wolff, araçlarının yarış temposunda en iyisi olduğunu, fakat tek turda geride kaldıklarını belirtti.

"Yarışta çok hızlı bir aracımız var gibi görünüyor. Bahreyn'de durum tam olarak böyleydi ve Imola'da da [yarışta] en hızlı araç bizdeydi. Şimdi sadece sıralama performansımızı artırmalıyız."

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Editör Kemal Şengül

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