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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"

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Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"
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Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, motorların gelişimini dondurma konusunda Red Bull'a destek verebileceklerini ancak performans eşitleyici bir çözüme karşı olduklarını söyledi.

Honda'nın spordan çekilme kararı almasının ardından yeni bir motor anlaşması üzerinde çalışmalar yapan Red Bull, takım için en iyisinin Honda güç ünitesini kullanmaya devam etmek olduğuna karar vermişti.

Takım, Japon üreticinin desteği kaybolacağı için motor gelişiminin dondurulmasını istiyor. Bu konuda pazartesi günü bir oylama yapılacağı belirtilmişti.

Ancak bu oylama gerçekleşmedi ve önümüzdeki iki haftalık süreçte gerçekleşmesi de beklenmiyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, RTL'ye verdiği demeçte Mercedes'in güç ünitesinin dondurulması konusunda hangi tarafta durduğunu açıkladı.

Wolff, "Red Bull Honda'yı sporda tutmak için motorların dondurulması gerekiyorsa, bunu destekleyeceğiz."

"Üreticilerin Formula 1'de kalmasını sağlamak adına hepimiz birlikte çalışmalıyız. Red Bull Honda projesi oldukça iddialı, bunu gerçekleştirebileceklerini düşünüyorum. Bu yüzden temelde donma taraftarıyız."

"Ancak mesela performansı yapay olarak eşitlemek gibi -motorları dondurma kararıyla beraber gelen- şeylerin hiçbiri Formula 1'e ait değil." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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