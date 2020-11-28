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Formula 1 / Son dakika

Wolff, motorlarda "yağ ve yakıt" savaşı olması konusunda uyarıyor

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Wolff, motorlarda "yağ ve yakıt" savaşı olması konusunda uyarıyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, F1'in daha fazla sürdürülebilirlik için zorladığı dönemde yağ ve yakıt savaşı olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Taraflar bir sonraki motor kuralını belirlemek için görüşmeleri sürdürüyorlar. Yeni motor döneminde sürdürülebilirlik ve düşük maliyet öncelikli konulardan.

Diğer taraftan mevcut hibrit motorlar için gelecek yıllarda sentetik yakıt konusu gündemde. Bu tür yakıtların gelecekte daha büyük rol oynaması bekleniyor.

Ancak Wolff, bu tür teknolojilerin pahalı bir performans farkı yaratıcı olmaması gerektiğini çünkü takımların farklı tedarikçilerle çalıştıklarını söyledi.

Wolff, "Bataryaların gittikçe daha verimli oldukları ve daha fazla enerji geri dönüşümü olduğu çok açık."

"İster sentetik, ister başka tür olsun daha sürdürülebilir yakıtlar çok ilginç olabilir."

"Ancak yağ ve yakıt partnerleri ile bu konu yakından incelenmeli çünkü yağ ve yakıt savaşının artmasını istemiyoruz. Bu konuda sınırlar zorlanabilir. Bu yüzden doğru ödünler vermeliyiz." dedi.

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Wolff, Mercedes'in 2022 için motorların dondurulmasını desteklediğini yineledi ve kendilerinin de yeni kuralların 2026'dan 2025'e çekilmesine destek vereceklerini söyledi.

Ferrari'nin bu konu hakkındaki son açıklamaları için Wolff, "Herhangi bir ismin söylediği bir şeyler için tepki veremem. Biz her zaman 2022'de motor gelişiminin dondurulmasına ve 2026 kurallarının bir sene öne çekilmesine destek vereceğimizi söyledik."

"Dünya ile aynı doğrultuda bir güç ünitesi tasarlamamız, daha fazla elektrik güce sahip olmamız önemli. Bu bir anda ilginç bir konu haline geldi. F1 için bunu finansal anlamda daha sürdürülebilir bir şekilde yapmamız gerek." dedi.

Binotto, yeni güç ünitelerinin mevcut ünitelerden % 50 daha az maliyetli olması gerektiğini söylemişti ancak Wolff bir rakam vermedi.

Wolff, "Bilmiyorum. Yeni kurallara her açıdan iki kez bakmalıyız. 10 - 11 sene önce yaptığımız hatayı tekrarlamamalıyız. Mühendislerin bir konsept çıkarmalarını istedik. Evet, çok verimli ve harika güç üniteleri ortaya çıktı ancak çok karmaşık oldular ve geliştirme maliyetleri çok yüksek oldu."

"Spor içerisinde yer alan OEM'ler için maliyetleri düşürmeliyiz. En yüksek öncelik bu olmalı."

"Teknolojik açıdan ise yol araçlarındaki hızlı teknoloji değişimini dikkate almalı ve ona paralel kararlar almalıyız." dedi.

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Editör Adam Cooper

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