Wolff: "Motorla ilgili özel bir sorunumuz yok"

Mercedes, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sezon başlamadan önce güç ünitesiyle alakalı bazı "küçük sorunlar" yaşadıklarını açıklamıştı.

Bu açıklama, Mercedes'in motor şefi Hywel Thomas tarafından yapıldı.

Thomas, "Güç ünitelerinde bir takım sorunlara sahibiz. Biliyoruz ki ortada sorunlar var, ancak bunları düzeltmek için pek çok planı bir araya getirdik. Umuyoruz ki ilk yarış öncesinde her şey hazır olacak." demişti.

Mercedes'in son yıllarda benzer açıklamalar yapmasına rağmen ortaya koyduğu güçlü performans ve sahip olduğu dayanıklılık seviyesi göz önüne alındığında, taraftarlar arasında bu açıklamaların gerçekliği konusunda epey tartışma vardı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansman etkinliğinde, motorla ilgili özel bir problemleri olmadığını dile getirdi.

Wolff, "Güç ünitesinin dayanıklılığıyla ilgili herhangi bir özel sorunumuz yok."

"Tabii ki bir güç ünitesini uzun süre boyunca zirve performansında çalıştırmak, üzerinde çalışılması gereken çok fazla veri ortaya koyuyor, ancak her şey kontrolümüz altında."

"Birkaç yıldır motoru soğutma konusunda sorunlar yaşadık, ancak bunun nedeni sezon öncesi simülasyonların pistte yaşananları tam olarak yansıtmamasıydı."

"Şimdi bu yönde de büyük bir adım attığımıza inanıyorum." dedi.

Wolff, bu yıl tüm takımların birbirlerine yakın olacağını ve hata yaptıkları takdirde sadece galibiyeti değil, podyumu da kaçıracaklarını söyledi.

“Grid bu yıl daha da yakın olacak. Hata yaptığımız takdirde sadece galibiyeti değil, podyumu da kaybedebiliriz. Bir şeyleri yanlış yapmayı göze alamayız. Aksi takdirde kendimizi kolayca altıncı veya yedinci sırada bulabiliriz."