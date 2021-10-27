Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"

Mercedes, son yıllarda motor tarafında spora damga vurmuştu ancak bu yıl dayanıklılık problemleriyle boğuşuyorlar.

Valtteri Bottas, bitime beş yarış kala bu yılki altıncı motoruna geçmiş durumda, ki bu pek de Mercedes'te görmeye alışık olmadığımız bir şey. Lewis Hamilton ise şu anda dördüncü motorunu kullanıyor.

Mercedes, mevcut motorları normalde olduğu kadar uzun süre dayandıramıyor çünkü motorlar kilometre yaptıkça sorun yaşama ihtimali artıyor. Bu yüzden Hamilton'ın yıl bitmeden beşinci motoruna geçme ihtimali var.

Toto Wolff, şöyle dedi: "Şu anda neler olduğunu daha iyi anlıyoruz fakat motorları istediğimiz kadar uzun süre kullanamıyoruz. Bir yarış dışı kalma ihtimalini göze alamayız."

"Bu konuda elbette endişeliyiz."

"Lewis için de başka bir değişiklik yapmak zorunda kalma riskimiz var. Motoru tutmak ve bir sorun riskini almakla, yeni parçaların takılması ve ceza almak arasında bir denge yakalamaya çalışıyoruz."

"Her yıl motorun gücünü ve verimliliğini artırmaya çalışıyoruz. Bu yıl, bir noktada ilk kez puan kaybetmemize neden oldu. Son yedi veya sekiz yılda bu yaklaşım, yarışlar ve şampiyonluklar kazanmamızı sağladı."

"Hep daha az güç ünitesi kullanmayı ve ceza almamayı bekliyoruz ama bu yıl olmadı."