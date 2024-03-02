Wolff: "Güç ünitesi sorunu bize tur başına 0.5 saniyeye mal oldu"
Toto Wolff, Mercedes'in 2024 Bahreyn Grand Prix'sinde müşteri takımı Williams'ı da etkileyen güç ünitesi sorunu nedeniyle tur başına 0.5 saniye kaybettiğini düşünüyor.
George Russell, Mercedes F1 W15
Sam Bloxham / Motorsport Images
George Russell Bahreyn GP'sini 5. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Lewis Hamilton sezon açılışında 7. sırayı elde etti. İkili yarışa sırasıyla 3. ve 9. sırada başlamıştı.
Russell dördüncü turda Charles Leclerc'i dışarıdan geçerek 2. sıraya kadar yükselmişti ancak bu performansı yükselen sıcaklıklarla mücadele ederken bir güç ünitesi sorununa odaklanmak zorunda kalmasıyla bozuldu.
Hamilton'ın temposu da koltuğundaki sorun nedeniyle daha da kötüleşti.
Güç ünitesi arızası Williams takımını da sekteye uğrattı. Hem Alex Albon hem de Logan Sargeant problem yaşadı.
Motorsport.com tarafından dayanıklılık sorunlarını açıklaması istenen Mercedes takım patronu Wolff şu açıklamayı yaptı: "Sezon öncesi testler oldukça iyiydi. Perşembe ve cuma günkü performanslar da cesaret vericiydi. Araç dengeliydi."
"Yarışa yumuşak lastikle başladığımızda her şey planladığımız gibiydi. Sonra güç ünitesi sorunu yaşadık ve bunun nereden kaynaklandığını henüz anlayamıyoruz."
"Müşteri takımlarımızdan biri olan Williams da aynı sorunu yaşadı. Ama diğer ikisinde [McLaren ve Aston Martin] sorun yoktu. Bu beklenmedik bir şeydi."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
Wolff, hem motorun aşırı ısınması hem de akü sorunundan kaynaklandığı düşünülen performans düşüşü ve önleyici tedbirlerin bir araya gelmesiyle tur başına yarım saniyeden fazla kayıp yaşandığını belirtti.
Russell 57 turun ardından Carlos Sainz'in 22 saniye, Verstappen'in ise 47 saniye gerisinde yarışı tamamladı.
Wolff, sözlerine şöyle devam etti: "O andan itibaren, eğer güç ünitesi performansınızda 0.3-0.4 saniyelik bir kayba sebep oluyorsa bir de yakıt tasarrufu yapmaya başlıyorsunuz; böylelikle yaklaşık yarım saniye kaybınız oluyor."
"Bu nedenle yarış pek de keyifli geçmedi. Araç da fazla ısınıyordu."
Sorunların bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan GP'sine kadar giderileceğini düşünen Wolff, sıcaklık artışlarının Russell ve Hamilton'ın trafiğin kirli havasında koşmalarından bağımsız olarak ortaya çıktığını söyledi.
"Bence, trafik olmasa bile, başlangıçta zaten limitin üzerindeydik."
"Çnceki günlerde yaptığımız uzun koşularla hemen hemen aynı soğutma seviyelerini uyguladık ama sıcaklık düşündüğümüzden daha fazla yükseldi."
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