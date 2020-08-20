Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"

FIA, İspanya GP öncesinde takımlara bir mektup göndererek Belçika GP'den itibaren uygulanması planlanan bazı değişikliklerden bahsetmişti. Bu planlara göre Belçika'dan itibaren pilotların hem sıralamalarda, hem de yarışta tek motor moduyla yarışması bekleniyor.

Bu adımın, parti modu gibi farklı isimlerle adlandırılan ekstra sıralama turu gücüne sahip Mercedes'i durdurmak için atıldığı iddia edildi.

Wolff, "FIA'nın ana hedefi kuralları daha iyi anlamak ve motorda neler olduğunu daha iyi analiz etmek."

"İçten yanmalı motorlarla enerji geri dönüşüm sistemleri arasında çok karmaşık metotlar uygulanıyor. Tek bir mod olması, FIA'nın her şeyin kurallara uygun olup olmadığını daha kolay görmesini sağlayacak." dedi.

Mercedes'in bu işten zararlı çıkacağı iddiaları için ise Wolff, "F1 her zaman liderleri geri çekmeye ya da onları durdurmaya çalışmıştır. Bu spor için iyi bir şey."

"Bunu bir mücadele olarak görüyoruz. Sıralamalarda iyi bir moda sahibiz ve son seansta pilotlara biraz daha fazla güç verebiliyoruz."

"Ancak artık bunu yapmak mümkün olmayacaksa ve her şey daha pürüzsüz bir şekilde ilerleyecekse, bu bizim için bir eksiklik olmaz."

"Tam tersi, biz bu eksikliği yarışta daha fazla performansa çevirebiliriz. Bu kural devreye girdiğinde, bizim için harika bir mücadele olacak." dedi.

Wolff, şu ana kadar sıralamalarda kullandıkları ekstra performansın yarışlarda kullanabilecekleri performanstan alınarak oluşturulduğunu açığa çıkardı. Bu sayede Mercedes pilotları yarışta daha fazla motorlarını kullanabilecek gibi görünüyor.

Wolff, "Cumartesi günleri performans konusunda eksiklik yaşamıyoruz. Şu ana kadar oldukça büyük farka sahiptik. Ancak bazı yarışlarda motor modları nedeniyle oldukça kısıtlı olup zorlandık. Bu açıdan F1'de belli motor modlarının yasaklanması, aslında yarışta bize yardımcı olur."

"Sıralamalarda mümkün olan modu kullanmayarak güç ünitesine hasar vermezsek, o zaman yarış için motora verdiğimiz zarar oranları da ciddi ölçüde düşer."

"Yani sıralamalarda 5 tur güçlü modu kullanmamamız, yarış içerisinde 25 tur daha fazla performans kullanabileceğimiz manasına geliyor. Bu yüzden bu yasağın bize daha fazla performans vereceğine inanıyoruz."

"Bu durum sıralamalarda bizi daha çok etkileyecek olsa bile, ki bundan emin değilim, diğerlerinin de aynı şekilde etkileneceğini hesaba katmalısınız."

"Biz her zaman güç ünitesinden çıkarabileceğimiz güç konusunda sınırda olduk. Sıralama modları konusunda kısıtlanırsak, o zaman yarışta daha güçlü oluruz." dedi.