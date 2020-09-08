Wolff: “Motor modu eksikliği, Monza’da geri dönüş yapmamızı engelledi”

İtalya GP, FIA’nın bir teknik direktif yayınlayıp sıralama turları ile yarışta aynı motor modunun kullanılmasını zorunlu hale getirdiği ilk yarıştı.

Bu değişiklik, Mercedes’in sıralama turu hızına neredeyse hiç etki etmedi ve ilk iki sırada yer aldılar. Ancak yarışta Hamilton ve Bottas sorun yaşadı.

Araçta yaşadığı sıkıntıyla beraber zayıf bir start alan Bottas ancak beşinci olabilirken, yarışın ilk yarısını lider götüren Hamilton kendisini son sıraya gerileten bir dur/kalk cezası aldıktan sonra yedinci olabildi.

Önceden belirli motor modlarına geçip geçiş deneyebilen sürücüler, artık yarış boyunca aynı ayarlarda kaldılar ve geri dönüş çabaları zarar gördü.

Greg Maffei, Liberty Media, talks with Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Lando Norris, McLaren MCL35 at the start of the race Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Wolff, “Tüm yarış için tek bir güç modu oluşturmanın, geçişleri arttırmayı sağlamayacağını hep söyledik.”

“Yarışta geçiş yapmak için kullanıp kullanmamaya karar verebileceğiniz ekstra modlarınız yok ve bu, küçük takımlar kadar büyük takımlar için de geçerli.”

“Bu yarış da, bu kararın bir sonucu.”

“Monza’da geçiş yapmak zor. Çünkü bu teknik direktifle beraber, geçiş ve savunma yapmak için motor gücünü arttıramıyorsunuz.”

“Lewis’in geri dönüp 7. olması çok iyiydi. Ancak onun ve takım için, kaybedilen bir yarış oldu ve şu an bu düşünce baskın.” şeklinde konuştu.

Hamilton, kural değişikliğinin, Monza’da olduğu gibi diğer yarışlarda da geçiş eksikliğine neden olabileceğini söyledi.

Hamilton, kural değişikliğinin, Monza’da olduğu gibi diğer yarışlarda da geçiş eksikliğine neden olabileceğini söyledi.

“Geçmişte modlar arasında değişim yapabiliyordunuz ve güçlü yarış modunu yönetmeniz gerekiyordu. Bu yüzden şimdiki durum yarışlar için kötü, çünkü belirli bir kotanız var.”

“Bunu yönetmek zorunda olmak ve geçiş için kullanmak daha eğlenceliydi.”

“Muhtemelen bu yüzden geçmişe göre daha az geçiş görüyorsunuz.”

Startta geriye düşen Bottas ise yarışın ikinci yarısını Lando Norris’in arkasında takılarak geçirdi ve beşinci oldu. Fin sürücü, motor modu yasağının, geri dönüş mücadelesinde zorlanmasında bir rol oynadığını söyledi.

Bottas, “Herkesin savunma ve atak anlamında sabit bir modda sürmesi ve az geçiş olması, yeni düzenlemelerinin bir parçası olabilir.”

“Ancak Monza’da bile DRS’nin etkisi oldukça az, çünkü kanat küçük ve daha az sürüklenme var.”

“Bana göre asıl sorun, araçlara atak yapacak kadar yaklaşmak ve hava koridoru almak. Ancak savaştığım araçları geçmek kesinlikle imkansız hissettirdi.” ifadelerini kullandı.