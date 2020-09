Wolff: “Motor modu eksikliği, Monza’da geri dönüş yapmamızı engelledi”

Greg Maffei, Liberty Media, talks with Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, on the grid

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Lando Norris, McLaren MCL35 at the start of the race

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images