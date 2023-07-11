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Wolff: "MotoGP bizlere ne yapmamamız gerektiğini gösteriyor"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, sprint formatı nedeniyle MotoGP'nin karışık bir hal aldığını söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Prinicpals Press Conference

Çoğunlukla alt serilerden aşina olduğumuz sprint yarışları, son birkaç yıldır amiral gemisi diyebileceğimiz serilerde de kendisini göstermekte.

İlk olarak 2021 yılında F1 sprint yarışları düzenlemeye başladı, bu sezon ise MotoGP'de çift yarış formatına geçildi.

F1 senede sadece altı sprint yarışı düzenliyor, MotoGP ise her Cumartesi sprint yarışı düzenlemekte.

MotoGP gibi zaten pit stop kavramının olmadığı bir seride sprint yarışları epey sevildi, F1'de ise herkes aracını korumaya çalıştığı için ilk üç sezon itibariyle istenen heyecan seviyesine ulaşılamadı.

Geleneksel formatları özlediğini söyleyen Toto Wolff, MotoGP'yi de eleştirdi.

Wolff, "Sadece şunu söyleyebilirim ki ben her zaman geleneksel formatların hayranı oldum.

"Geçmişte herkes yarışların saatini bilirdi. Asya'da yaşayan seyirciler erken kalkmak zorundaydı, Amerika'da yaşayan seyirciler içinse tam tersi."

"MotoGP'yi takip ediyorum, takip etmeyi çok seviyorum ancak anlamadığım pek çok şey var."

"Örnek vermek gerekirse, Cumartesi günü her şeyden şikayet eden bir sürücü Pazar günü epey mutlu hissediyor. Ayak uyduramıyorum ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor."

"MotoGP bizlere ne yapılmaması gerektiğini gösteriyor." dedi.

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