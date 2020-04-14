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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Moss gibi bir sürücü bir daha gelmeyecek"

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Wolff: "Moss gibi bir sürücü bir daha gelmeyecek"
Ekleyen:
, Editör
14 Nis 2020 18:07

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Sir Stirling Moss gibi efsanevi bir sürücünün bir daha gelmeyeceğini söyledi.

Moss, uzun zamandır onu etkileyen hastalığı sebebiyle 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Tarihte bulunan pek çok sürücü, tarihin en yetenekli sürücülerinden biri olarak gösterilen İngiliz pilotu andı. 

Moss, Mercedes ile Formula 1'de yarışmıştı ve şampiyonadaki ilk yarışını, 1955 Britanya GP'de Alman üretici ile kazanmıştı. İngiliz pilot daha sonrasında, aynı sene yapılan Mille Miglia'yı da Mercedes ile beraber kazanmıştı. 

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Moss gibi bir yeteneğin motor sporlarına bir daha gelmeyeceğini söyledi:

"Sir Stirling Moss'un yaptığı işlerin önemini, kendim Mille Miglia'ya katıldığımda daha iyi anladım."

"Aldo Costa ve ben, bu maceraya atıldık ve eski pilotların rekabetçi olma adına gösterdiği cesareti ve tehlikeyi kendi gözlerimiz ile gördük."

"O anı yaşadıktan sonra, Sir Stirling Moss'un gelmiş geçmiş en iyi yarış pilotu olduğuna dair düşüncelerim arttı, çünkü sadece çok cesaretli biri İtalya'nın ulusal yollarında yapılan iki günlük bir yarışı kazanabilir."

"Onunla en son görüştüğümüzde eşim Susie ve onun eşi Susie de yanımızdaydı. Onun vefat haberini duymak beni hüzne boğdu."

"Sir Stirling, sporun en büyük isimlerinden biriydi ve motor sporlarının tehlike, cesaret ve yoldaşlık olduğu zamanlarda yarışan önemli isimlerden biriydi."

"Ancak en önemlisi ise, Stirling'in kariyerinin inanılmaz bir sportmenlik ile dolu olması ve bu özelliği ile büyük bir fark yaratması."

"Mercedes tarihinin en önemli isimlerinden biriydi, hem bir Grand Prix galibi olarak hem de 1955 Mille Miglia galibi olarak."

"Ondan daha iyisini görmeyeceğimizi söylerken herhangi bir abartıda bulunmuyorum. Eşi Susie'ye, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletiyorum. Bugün gerçek bir yarışçıyı uğurladık."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Efe Kahya

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