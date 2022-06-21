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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Wolff, Montreal'de dalgalanma sorununun ortadan kalktığını gösterdiklerini düşünüyor

Mercedes takım patronu Toto Wolff'e göre, takım dalgalanma sorununu çözmüş vaziyette ve pilotların yaşadıkları sıkıntıların sebebi araç karakteristiğindeki başka faktörler.

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Wolff, Montreal'de dalgalanma sorununun ortadan kalktığını gösterdiklerini düşünüyor
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2022 sezonuna oldukça zorlu bir başlangıç yapan Mercedes, yer etkisi konseptiyle birlikte geri dönen dalgalanma sorunundan fazlasıyla etkilenmekte.

Durum bir yerden sonra o kadar kötüye gitti ki, George Russell ve Lewis Hamilton'ın yaşadıkları fiziksel acıyla ilgili şikayetlerine kulak veren FIA duruma müdahale etmeye karar verdi. 

FIA'nın önlemleri henüz devreye girmiş değil, yine de Mercedes Kanada'da 3-4 olarak sezonun en iyi sonucunu tekrarlamayı başardı.

Yarışın ardından takımın odak noktasının nasıl değiştiğini açıklayan Toto Wolff, Montreal'de dalgalanma sorununu çözdüklerini gösterdiklerine, ancak araçlar çok sert olduğu için tümsekli pistlerde zemine ne kadar yakın olduklarının bir numaralı soru haline geldiğine inanıyor.

Wolff, "Sanırım 'dalgalanma' veya 'zıplama' olarak tanımladığımız sorunları parça parça incelemeyi ve Barselona'dan itibaren de tamamen üstesinden gelmeyi başardık."

"Pilotların yorumlarına neden olan şey daha çok araçların sürüşüne dair, nitekim araçlar çok sert. Bordürlerde olsun, tümseklerde olsun epey kötü bir tecrübe yaşıyorlar, şimdi bu sorunu inceleyecek ve daha da iyi şekilde üstesinden geleceğiz." dedi.

"Dediğim gibi, araçlar çok sert. Lider grubun ve Alpine pilotlarının ağır çekim görüntülerine bakabilirsiniz, bordürlerden çok şiddetli şekilde sekiyorlar. Pilotlar da aslında bundan şikayetçi."

"Bu durumu incelemeli ve sertliği nasıl azaltabileceğimize bakmalıyız. Ayrıca pist zeminin daha pürüzsüz olması ve bordürlerin çok yüksek olmaması da önemli, bu faktörler dalgalanmayı ciddi oranda azaltıyor."

"Kendimiz için konuşacak olursam; araçtaki yere basma gücünü arttırmamız ve bunu yaparken istediğimiz kadar alçak olmayan bir araçla doğru orantıyı tutturmamız gerekiyor."

"Yolumuz oldukça açık: aracı yükselttiğimizi göreceksiniz. Daha fazla performans bulmamız gereken alan da burası.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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