Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"

Mercedes, uzun süredir üzerinde çalıştığı son güncellemeleri Monako ve Barselona'ya getirdi.

Özellikle takımın Barselona performansı iyi görünüyordu fakat yine de lider Red Bull ile aralarında tempo farkı olduğu görüldü.

Mercedes patronu Toto Wolff'a göre Barselona, yapı itibariyle Mercedes'e uygundu. Fakat aynı şey sıradaki Montreal yarışı için söylenemez.

Wolff, "İspanya'da elde ettiğimiz sonuç, güncelleme paketini yetiştirmek için fabrikada çalışan tüm çalışanlarımız için harika bir ödüldü. Bize iyi bir temel sağlayacak olan bu yeni paketin performansından memnun kaldık."

"Fakat beklentilerimizi de kontrol altında tutmalıyız. Barselona, W14'e uygun bir pistti ve rakiplerimizin önümüzdeki yarışlarda daha güçlü olmasını beklemeliyiz. Red Bull ile aramızda büyük bir fark var ve bunu kapatmak için çok çalışmamız gerekiyor. Fakat bu mücadeleye hazırız."

"Artık Montreal'e geçiyoruz. Bu, uzun düzlükleri ve düşük hızlı virajları nedeniyle aracımıza Barselona kadar uygun olmasını beklediğimiz bir pist değil."

"Bu hafta sonu aracın gerçek temposu ne olursa olsun mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışacağız."

"Pistin özellikle W14 hakkında daha fazla bilgi edinmemize ve gelişim yönünü devam ettirmemize yardım edecek." dedi.