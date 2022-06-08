Wolff: "Monako'dan değerli dersler çıkardık"

Haberi dinle

Mercedes, Monako GP hafta sonunda İspanya'nın aksine öndeki Ferrari ve Red Bull'un epey gerisinde kaldı.

George Russell bir ara Lando Norris'e geçilse de, İngiliz pilotu pist üstünde geçti ve damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Fakat Lewis Hamilton, Fernando Alonso'yu geçmenin yolunu bulamayınca, hafta sonunu sekizinci sırada tamamladı.

Bu hafta sonu Bakü yarışı yapılacak ve Mercedes, buranın kendileri için kolay geçmesini beklemiyor.

Mercedes patronu Toto Wolff, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Kırmızı bayraklar, ertelemeler ve değişken hava şartlarıyla dolu yoğun Monako GP hafta sonunun ardından Bakü'ye yenilenmiş şekilde gidiyoruz."

"Orada sağlam puanlar aldık fakat daha fazlasını yapabilirdik. Eğer mücadelede kalmak istiyorsak, elimizdeki her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor."

"Monako'nun yavaş virajları Barselona'da olduğu gibi, Monte Carlo'da da W13 için epey zorlayıcıydı ancak bizim için değerli bir öğrenme süreci oldu."

"Şimdi Bakü'de yer alan bir başka cadde pistine gidiyoruz ve takım önceki iki yarışta toplanan verileri analiz edip, geliştirebileceğimiz alanları belirlemek için yoğun çaba harcıyor."

"Bakü genellikle eğlenceli ve çılgın yarışlara ev sahipliği yapan bir pist oldu. Aynı zamanda iyi mücadele fırsatları da sunuyor."

"Bakalım bu kez bu pistin ününe yakışır bir hafta sonu olacak mı?"