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Formula 1 / Monako GP Haberler

Wolff: "Monako'da yenilmesi gereken takım Mercedes değil, Red Bull"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, Monako Grand Prix'si hafta sonunda favorinin Red Bull olduğu görüşünde.

Wolff: "Monako'da yenilmesi gereken takım Mercedes değil, Red Bull"

Mercedes, geride kalan dört yarışın üçünü kazanmayı başardı ve özellikle lastik aşınmasını daha iyi yönettiği için, yarışlarda Red Bull'dan çok daha iyi görünüyordu.

İspanya'da Lewis Hamilton, fazladan pit stop yaparak zafere ulaşmıştı ve Mercedes şu anda her iki şampiyonayı da lider götürüyor.

Bu hafta sonu yapılacak Monako GP'de iki takımın nasıl performans göstereceği merak edilirken, Toto Wolff'a göre favori Red Bull olacak.

Mercedes takım patronu Wolff, Monako GP öncesi verdiği demeçte şöyle dedi: "İlk birkaç yarışta zafer için hem tekerlek tekerleğe mücadeleler hem de stratejik savaşlar vardı. İspanya bizim için mükemmel bir hafta sonu olmaktan uzaktı ve gelecek için çok fazla şey öğrendik, ancak yine de ilk turun ardından 2. ve 4. sıralarda olduğumuzu düşündüğümüzde, 1. ve 3. olmak güçlü bir sonuçtu. Bir takım olarak bundan gurur duyabiliriz."

"Sıradaki yarış Monako. Gerçekten bunun gibi başka bir yarış daha yok ve geçen yıl çok özlenmişti. Yeniden Monte Carlo caddelerinde yarışmak için sabırsızlanıyoruz. Sürücüler ve takım için benzersiz ve yoğun bir hafta sonu olacak, burada hataya yer yok. Fakat bu mücadeleye hazırız."

"Monako bir yüksek yere basma gücü pisti ve bunun Red Bull'un en önemli güçlerinden biri olduğunu biliyoruz. İspanya'daki üçüncü sektörde çok hızlıydılar ve bu, Monako'da güçlü olabileceğinizin iyi bir göstergesidir."

"Bu yüzden yenilecek takım olduklarını bilerek hafta sonuna giriyoruz. Aynı zamanda diğer takımlardan da güçlü meydan okumalarla karşı karşıya olacağımızı biliyoruz. Yine de şu ana kadar olduğu gibi mücadelenin tadını çıkaracağız."

"Monako'da en son yarıştığımız zaman Niki Lauda hayatını henüz daha yeni kaybetmiş ve bu yıl da düşüncelerimizin bir parçası olmaya devam edecek."

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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