Wolff: "Monako, Mercedes için çok zordu"

Üç kez Formula 1 şampiyonu Niki Lauda, 2012'den itibaren Mercedes yönetiminin bir parçasıydı ve Mayıs ayında 70 yaşında hayatını kaybetti.

Bu durum F1 dünyasında ve özellikle de Mercedes üzerinde adeta bir şok etkisi yarattı ve vefatından sadece birkaç gün sonra Monako Grand Prix'si gerçekleşti.

Mercedes için oldukça zor geçen hafta sonunda Lewis Hamilton pole pozisyonundan başladığı yarışı kazandı.

Geride kalan süreçte Lauda ile en çok çalışan isim olan Wolff, “Bunun bizim üzerimizde büyük bir etkisi oldu. 2019'u her zaman zor bir yıl olarak hatırlayacağız."

"Elbette en belirleyici günler Niki'nin hayatını kaybettiği ve Monako'da yarıştığımız günlerdi. Bu durum takım için inanılmaz derecede zordu."

"Takım daha önce hiç yapılmamış bir şeye imza attı; arka arkaya iki şampiyonada da altı şampiyon kazandı. Ama şahsen benim ve benimle birlikte çalışan pek çok kişi için her şeyi belirleyen nokta Niki'nin hayatını kaybetmesiydi."

"Her gün onu düşünüyorum ve artık takımın bir parçası olmadığını bilmek inanılır bir şey değil. Bizim için 2019, Niki'yi kaybettiğimiz yıl olarak kalacak."

“Niki ve ben gerçekten çok yakındık. Sonunda benim en önemli sırdaşım, arkadaşım ve fikir alışverişi yaptığım ortağımdı. Onu en çok özlediğim özel bir olay yok, sadece bir arkadaş olarak orada olmaması üzücü. Bunun bizim üzerimizde büyük bir etkisi var." dedi.