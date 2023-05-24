Wolff: "Monako güncellemeleri 'sihirli etki' yaratmayacak"

Mercedes, bu sezona istediği gibi başlayamamasının ardından yeni bir araç konseptine geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Yeni güncellemeler Imola'ya gelmişti ancak Emilia Romagna GP iptal edildiği için bu parçaları test edemediler.

Bu hafta sonu yapılacak Imola yarışı öncesi konuşan Toto Wolff, durumun bir anda değişmesini beklemediğini söyledi.

Wolff, "İptal edilen Imola yarışının ardından düşüncelerimiz hâlâ Emilia Romagna'daki sel felaketinden etkilenen insanlarla beraber. Gelecek yıl oraya daha mutlu şartlarda dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Revize edilen takvimle sezonun Avrupa ayağının başlangıç noktası Monako oldu. Bu benzersiz bir yarış fakat W14 için hazırlanan güncellemeler hakkında bilgi edinme fırsatımız olacak."

"Bu güncellemelerle yeni bir gelişim yönünde ilk adımımızı atacağız fakat sonuçları değerlendirirken temkinli olmakta fayda var."

"Bu sihirli bir çözüm değil. Tecrübelerime bakarak, böyle bir şeyin sporumuzda mümkün olmadığını söylemem lazım. Fakat sürücülere daha tutarlı ve öngörülebilir bir araç sağlamayı umuyoruz. Ardından önümüzdeki haftalarda ve aylarda, bu konsepti daha fazla geliştirebiliriz."

"Formula 1, zorlu bir rekabet ve meritokrasidir. Şu anda olmak istediğimiz yerde değiliz ve ön tarafa dönmek için yapabileceğimiz tek şey sıkı çalışmak."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images