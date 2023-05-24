Wolff: "Monako güncellemeleri 'sihirli etki' yaratmayacak"
Mercedes patronu Toto Wolff'a göre Monako güncellemeleri büyük bir fark yaratmayacak.
Mercedes, bu sezona istediği gibi başlayamamasının ardından yeni bir araç konseptine geçiş yapmaya hazırlanıyor.
Yeni güncellemeler Imola'ya gelmişti ancak Emilia Romagna GP iptal edildiği için bu parçaları test edemediler.
Bu hafta sonu yapılacak Imola yarışı öncesi konuşan Toto Wolff, durumun bir anda değişmesini beklemediğini söyledi.
Wolff, "İptal edilen Imola yarışının ardından düşüncelerimiz hâlâ Emilia Romagna'daki sel felaketinden etkilenen insanlarla beraber. Gelecek yıl oraya daha mutlu şartlarda dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
"Revize edilen takvimle sezonun Avrupa ayağının başlangıç noktası Monako oldu. Bu benzersiz bir yarış fakat W14 için hazırlanan güncellemeler hakkında bilgi edinme fırsatımız olacak."
"Bu güncellemelerle yeni bir gelişim yönünde ilk adımımızı atacağız fakat sonuçları değerlendirirken temkinli olmakta fayda var."
"Bu sihirli bir çözüm değil. Tecrübelerime bakarak, böyle bir şeyin sporumuzda mümkün olmadığını söylemem lazım. Fakat sürücülere daha tutarlı ve öngörülebilir bir araç sağlamayı umuyoruz. Ardından önümüzdeki haftalarda ve aylarda, bu konsepti daha fazla geliştirebiliriz."
"Formula 1, zorlu bir rekabet ve meritokrasidir. Şu anda olmak istediğimiz yerde değiliz ve ön tarafa dönmek için yapabileceğimiz tek şey sıkı çalışmak."
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Steiner: "Magnussen ve Hulkenberg kadrosundan çok memnunuz"
Marko: "Verstappen'in maaşı Hamilton'ı kızdırıyor"
Son Haberler
Alonso: "Monako'ya 'kazanabileceğimi düşünerek' geldim"
Alonso: "Monako'ya 'kazanabileceğimi düşünerek' geldim" Alonso: "Monako'ya 'kazanabileceğimi düşünerek' geldim"
Mercedes W14'ün güncellemesinin detayları
Mercedes W14'ün güncellemesinin detayları Mercedes W14'ün güncellemesinin detayları
Sainz, Hamilton söylentileri hakkında: "Yılın bu döneminde bu tür şeyler hep olur"
Sainz, Hamilton söylentileri hakkında: "Yılın bu döneminde bu tür şeyler hep olur" Sainz, Hamilton söylentileri hakkında: "Yılın bu döneminde bu tür şeyler hep olur"
Hyundai için öncelik Toyota'yı yakalamak
Hyundai için öncelik Toyota'yı yakalamak Hyundai için öncelik Toyota'yı yakalamak
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.