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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Wolff: "Monako bizim için her zaman iyi bir pist olmadı"

Mercedes patronu Toto Wolff, düşük hızlı virajlardaki performansları göz önüne alındığında, Monako'nun ne kadar iyi geçeceğinden emin değil.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Wolff: "Monako bizim için her zaman iyi bir pist olmadı"
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Mercedes, Barselona'da gerçekleştirilen yarışta, önceki beş yarışa kıyasla daha iyi bir performans ortaya koydu ve George Russell üçüncü olarak bu yılki podyum sayısını ikiye çıkardı.

Mercedes, aynı zamanda Lewis Hamilton'ın güçlü dönüşü de göz önüne alındığında sezonun geri kalan kısmı için umut verdi.

Sırada Monako yarışı var ve bazı kesimler, yavaş virajlarla dolu Monako'nun Mercedes'e uyacağını söylüyor.

Ancak Toto Wolff, Monako GP öncesi yaptığı açıklamada, durumun böyle olduğundan emin olmadığını dile getirdi.

Wolff, şöyle dedi: "Geçen hafta sonu hepimize ilham veren heyecan verici bir İspanya Grand Prix'si gördük."

"Bu aracı sürekli olarak öğreniyoruz ve onu geliştirmeye çalışıyoruz. Barselona'da takım olarak pozitif yönde iyi bir adım attık."

"George'un hak ettiği podyumu almak için Red Bull sürücüleriyle mücadele ettiğini görmek güzeldi. Ayrıca Lewis'in 19. sıradan beşinci sıraya giden mücadelesi de gerçekten etkileyiciydi."

"Monako, her tur için yoğun odaklanma seviyesi gerektiren benzersiz ve oldukça zor bir pist."

"Burası bizi her zaman mutlu eden bir pist olmadı ve yavaş virajlar bu sezon Barselona'da da gördüğümüz gibi bizim en güçlü yanımız değil."

"Ancak bu yıl şimdiye kadar her şeyin olabileceğini gördük ve karşı karşıya olduğumuz her fırsatı değerlendirmek istiyoruz."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG and Roger Federer

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG and Roger Federer

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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