Wolff: "Mike Elliott, 2022 sezonunun ardından daha da güçlenecek"
Toto Wolff, teknik direktör Mike Elliott'un 2022 sezonunda yaşananlardan dersler çıkaracağından şüphe duymuyor.
Mercedes'te teknik direktör James Allison'ın yerini 2021'in Nisan ayında Mike Elliott aldı ve yeni görevindeki ilk tam sezonunu 2022 yılında geçirdi.
2022, Mercedes'in 2012'den bu yana en kötü yılıydı ve sezonu sadece bir galibiyetle noktalayabildiler. Hal böyle olunca Elliott'ı işaret etmek oldukça kolay oldu.
Fakat Mercedes, Elliott önderliğinde yıla kötü başlasa da, sezon boyunca çok iyi toparlandı ve 2023 için şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor.
Mercedes patronu Toto Wolff, 2022'de yaşanan gerilemenin, Elliott üzerinde pozitif bir etki yaratabileceği görüşünde.
Wolff, "Mike geçen sezonu 'ateşin ortasına düşmek' olarak nitelendirdi. Bundan daha zor bir sezon hayal etmek zordu."
"Fakat bunun uzun vadede Mike üzerinde önemli bir rol oynayacağını, onu daha güçlü ve daha deneyimli hale getireceğini düşünüyorum."
"Ayrıca James Allison da Brackley ve Brixworth arasındaki teknik koordinasyonu denetleyerek bizimle çalışmaya devam ediyor."
"Mike ve diğer teknik liderlerimiz için bir danışman, akıl hocası ve gözlemci olarak her zaman orada yer alıyor."
"Ayrıca uzun süredir görevlerinde olan çok istikrarlı bir lider mühendis grubumuz da var."
"Yavaş yavaş kariyer basamaklarını tırmanıyorlar. Mike teknik direktörlük görevini üstlenen ilk kişiydi ancak çalışma grubu eskisi gibi devam etti." dedi.
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