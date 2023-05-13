Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor?

Mick Schumacher, Haas ile geçirdiği iki yılın ardından Amerikan ekipten ayrıldı ve ayrıca Ferrari sürücü akademisine de veda etti.

Mick, geride kalan iki yılda epey istikrarsızdı fakat Haas da bekleneni ortaya koyamadı.

Mercedes, Mick'in yeteneklerine inanarak Alman pilotu takımın yedek pilotluğuna getirmeyi seçti fakat Mick kalıcı olarak yedek pilot olmayı hedeflemiyor.

Gride dönmek isteyen Mick'in adı son dönemde bazı takımlarla anılmaya başlandı. Bunlar arasında AlphaTauri vardı ancak Helmut Marko bu olasılığı dışladı.

Marko, Mick'in Mercedes'in bünyesinde bulunduğunu ve ayrıca kendi yeteneklerine odaklanmak istediklerini söyledi.

Sport1 ve F1-Insider'ın haberine göre Wolff, yedek pilotluk görevine getirirken Mick'e geri dönüş ihtimali olması halinde kendisine destek olacağı konusunda söz verdi. Şimdi Williams'ta bir fırsat ortaya çıkabileceği konuşuluyor.

İddiaya göre Williams, Logan Sargeant'ın şimdiye kadarki performansından pek de memnun kalmadı.

Görünüşe bakılırsa Wolff, takım patronu James Vowles'u Mick'i takıma getirmesi için ikna etmeye çalışıyor. Vowles daha önce Mercedes'in strateji şefiydi ve Wolff ile arası çok iyi.

Eğer böyle bir değişiklik olacaksa, bunun Montreal'den önce olma olasılığı pek yok.