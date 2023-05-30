Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek"

Mick Schumacher Formula 1'de sadece iki sezon geçirdikten sonra Haas F1'deki koltuğunu bırakmak zorunda kaldı.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu, takım sahibi Gene Haas ve takım patronu Guenther Steiner'a göre yeterince tutarlı değildi ve yaptığı kazalar, takımın finansal durumunu olumsuz etkiledi.

Schumacher bunun üzerine Ferrari Sürücü Akademisi'nden ayrılarak Mercedes'e geçti.

Burada yedek pilotluk yapan Schumacher, 2024 yılında tam zamanlı olarak Formula 1 gridine dönmek istiyor..

Fakat Mercedes takım patronu Toto Wolff'un da söylediği üzere çok fazla seçenek yok.

Wolff, Sky Sports Almanya'ya konuşan Wolff, "Bu zor bir durum."

"Bizdeki koltuklar dolu. Umarım Mick'in iyiliği için -gridde- bir koltuk boşalır, o bunu hak ediyor."

"2024'teki durum çok elverişsiz, 2025'te ise bazı kapılar yeniden açılacak. Williams'ta durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz ama bu kolay değil." dedi.

Schumacher için son zamanlarda gündeme gelen seçenek Williams koltuğuydu. İddiaya göre Alman pilot, Logan Sargeant'ın yeri için ciddi bir aday.