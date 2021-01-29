Wolff: "Mick gelecekte Mercedes'te yarışacak potansiyele sahip"

Mick Schumacher, Ferrari Sürücü Akademisi'ne katılmadan önce Mercedes'le de görüşmüş ancak tercihini İtalyan ekipten yana kullanmıştı.

Alman pilot, geride kalan yıllarda çok sayıda başarı yakaladı ve yeni sezonda Haas'la Formula 1'e adım atacak.

"Schumacher" soyadına sahip olmasından ötürü kendisiyle ilgili büyük beklentiler olsa da, şimdiye kadar bu baskıyla iyi şekilde baş etti.

RTL'ye konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Mick hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mick'in tıpkı babası Michael gibi bir gün Mercedes için yarışıp yarışmayacağı sorusuna Wolff şöyle yanıt verdi: "Mick'e uygulamak istemediğim baskı tam olarak bu. Şimdi 'Bir gün Mick Mercedes'te olacak' manşetini verirsem, bu noktada bir anlam ifade etmez."

"Mick kesinlikle en iyi araçta yarışabilecek potansiyele sahip ve gelecekte neden bir Mercedes'te olmasın? Ancak kendi işine odaklanması gerekiyor. Ona zaman vermelisiniz. Bir sürücü sadece tecrübeye sahipse büyük hatalar yapmaz ve bunu hızına yansıtır. O zaman en iyi aracın direksiyonunda büyük başarılar elde edebilir."

Haas yeni sezonda iki çaylak sürücüyle yarışacak ve Wolff, iki sürücü arasında temas bekleyip beklemediği sorusuna, "Sanmıyorum. Mick'i pist üstünde konuşan ve takım içinde siyaset yapmaktan uzak duran biri olarak görüyorum. İkisinin de pist dışında mücadeleye ihtiyacı yok."

"Bu fırsat tamamen öğrenmek ve takımı destekleyip, sonunda bir sonraki adıma geçmekle ilgili."

"Mick'i kendine güvenen -ancak aşırıya kaçmayan- ne yapabileceğini bilen ve zamanına ihtiyacı olduğunun farkında olan genç bir sürücü olarak görüyorum. Şimdi her şey omuzlarındaki baskıyı kaldırması ve sürmesine izin vermekle ilgili. Haas dersler çıkarabileceği ve öğrenebileceği bir takım."

"Mick üst düzey bir takımda yarışıp, yarışlar ve hatta şampiyonluklar için rekabet edebilecek yetenek ve zekaya sahip."

"Burada en önemli şey, Mick'in omuzlarındaki baskıyı azaltmak. Tabii ki güçlü bir kişiliğe ve tüm zamanların en iyi F1 pilotu gibi harika bir soyada sahip. Ancak Mick'in kendisi de iyi bir iş yapıyor." yanıtını verdi.